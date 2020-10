Textiles apuestan a poder abrir los shoppings para el Día de la Madre

Lo cierto es que ya existen medidas de higiene y seguridad para que los centros comerciales cubiertos puedan funcionar. “Además cada local contará con su protocolo particular, no se podrá probar ropa y no podrán ingresar más de tres personas al local. Muchos se manejarán con turnos previos”, ejemplificó Drescher. “Lo importante es que la decisión se tome con algunos días de anticipación a la festividad, para que no haya aglomeración de gente intentando comprar regalos, todos en el mismo momento”, reconoció Drescher y sostuvo “que con los cuidados necesarios, no habría riesgo de contagios ni brotes de Covid”.

Según los datos de la CAME, las ventas minoristas redujeron su tasa de caída anual, de 32% en agosto a 16,9% en septiembre, sin embargo los números siguen en rojo y octubre podría convertirse en un mes clave. “En medio de una incertidumbre y con falta de stock de productos en toda la cadena de valor, las marcas y los negocios van a vender financiación, más que productos en sí”, describió por su parte Horacio Ernesto Del Burgo, presidente de la Cámara Argentina de Innovación Textil y Afines (CAITA).

“Los negocios están trabajando y respetando mucho los protocolos y eso es muy bueno pero eso disminuye la cantidad de personas que pueden atender. El Día de la Madre es para el sector textil una fecha clave donde se da la mayor venta del año junto con navidad históricamente”, ejemplificó Del Burgo. Para el especialista habrá oportunidades pero la clave es que “el consumidor no se encasilla en lo que quiere puntualmente, es decir uno va a comprar lo que hay, no lo que va a buscar y eso va ser así por un tiempo largo, ya que la oferta va a ser menor y la venta se va a concretar en base a la financiación y precio, más que en el producto en sí”, agregó.

Con la apertura de los locales a la calle, la situación del sector mejoró ampliamente, sin embargo muchos todavía están pagando deudas. “Las empresas pequeñas y medianas están haciendo un gran esfuerzo por tener productos innovadores, con los pocos insumos, que encuentran y pagan con número abierto en el mercado, creo que es un momento donde en medio de la disparada de precios, va a haber oportunidades para descubrir en remanentes y colecciones del año pasado en oferta y selectivamente algunas nuevas prendas con precios actuales a un dólar intermedio entre el oficial y el blue”, concluyó Del Burgo.

Lo cierto es que a la hora de buscar un regalo para mamá, los especialistas coinciden en que habrá ofertas especiales, aunque poco stock y mucho rematante de las temporadas anteriores. Además desde el mercado se atreven a apostar que el Día de la Madre se celebrará con los shoppings nuevamente abiertos.