Día Mundial del Arte: estos son los 5 artistas mejor pagos

Genesis obtuvo en 2022 una venta de derechos musicales de u$s300 millones a Concord Music Group en septiembre. Dentro del acuerdo se incluía derechos de publicación y una selección de flujos de ingresos de música grabada del grupo, así como flujos de ingresos en solitario de Phil Collins (incluida la exitosa canción In The Air Tonight) y los compañeros de banda Tony Banks y Mike Rutherford . Las regalías de giras y música grabada completaron sus ingresos.

genesis.jpg Vinilo Musical.

2. Sting - u$s210 millones

Sting fue ganador de siete premios Grammy y exlíder de Police. Es conocido por éxitos como Every Breath You Take y Roxanne. El artista embolsó u$s300 millones antes de pagar honorarios al vender toda su producción musical, tanto en solitario como con The Police, a Universal Music Group en Febrero.