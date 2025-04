Día Mundial de la Salud: se esperan más de 15.000 personas en carreras de running y rollers

En esta oportunidad, la jornada contará con la participación de la Subsecretaría de Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) con el objetivo de promover hábitos sustentables en la vida cotidiana. Además, la Secretaría de Transporte del GCBA, llevará a cabo la activación "Soltáte. Dejá tus rueditas", para los niños que quieran aprender a andar en bici o dejar las rueditas.

Llega la 5ta edición de Festival Farmacity, un evento de bienestar con actividades libres y gratuitas

Farmacity, ecosistema de negocios integrado por la red de farmacias, Simplicity, Get The Look y The Food Market, realizará la quinta edición de Festival Farmacity el domingo 6 de abril de 7.30 a 16 h. en los Bosques de Palermo (intersección Av. Dorrego y Av. Figueroa Alcorta). Este evento de bienestar, que se celebra en el mes del Día Mundial de la Salud, contará con carreras de rollers y running, y actividades libres y gratuitas que incentivarán el movimiento y la vida saludable.

“Festival Farmacity es un evento que nos encanta porque celebramos el bienestar y convocamos las personas a disfrutar del aire libre con amigos y familia en un entorno único. Estamos super entusiasmados de compartir una jornada llena de propuestas diseñadas para conectar con todo lo que nos hace bien. Invitamos a toda la comunidad y nuestros farmalovers a ser parte de esta experiencia, a vivir los valores que promovemos desde Farmacity y a poner el cuerpo en movimiento”, señaló la Head of Marketing de Farmacity Fátima Carnero.