Luis Brandoni permanece "estable" tras sufrir una caída en su domicilio + Seguir en









El actor continúa bajo observación en el Sanatorio Güemes a la espera de recibir el alta definitiva. Desde la producción teatral confirmaron la suspensión de sus funciones para priorizar su total recuperación.

Luis Brandoni se mantiene "estable" tras su accidente doméstico

Tras el susto inicial por una caída en su domicilio, la salud de Luis Brandoni presenta signos de mejoría. Los profesionales médicos del Sanatorio Güemes, donde se encuentra internado y bajo estricto control desde el pasado lunes, comunicaron que el actor se mantiene "estable".

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Además, confirmaron una buena noticia respecto a su evolución clínica: el hematoma provocado por el fuerte golpe ya comenzó a reabsorberse de manera adecuada.

Con este panorama alentador, los especialistas aguardan que el cuadro general continúe consolidándose para poder otorgarle el alta médica. Cabe destacar que el reconocido artista transita esta etapa de recuperación a muy pocos días de celebrar sus 86 años, fecha que conmemorará el próximo 18 de abril.

A pesar de la evolución favorable, el incidente físico obligó a poner en pausa de manera precautoria sus compromisos laborales. La obra teatral Quién es quién, que lo tiene como protagonista en la calle Corrientes junto a la actriz Soledad Silveyra, fue retirada de la cartelera hasta nuevo aviso.

El productor y dueño del teatro Multitabaris, Carlos Rottemberg, se refirió a esta decisión priorizando el bienestar del protagonista: "Sin entrar en lo específicamente médico, que no me corresponde, sí confirmamos anoche la suspensión del espectáculo, para que Beto pueda tener el tiempo necesario para llegar a buen puerto con la recuperación de su dolencia".

Asimismo, el empresario explicó que, "por respeto al público, y que no se convierta en rehén de suspensiones y reprogramaciones", las funciones quedaron "sin fecha cierta" de retorno. Soledad Silveyra también sufrió un problema de salud Antes de lo sucedido con Brandoni, las funciones del fin de semana había sucedido por un problema de salud de la actriz. Según explico Rottemberg se suspendieron las funciones desde el viernes por una dolencia de Solita. Al ser consultado sobre la gravedad del cuadro, el productor remarcó: “Fue por prescripción médica que hubo que detener la temporada. No reviste gravedad, recién hablé con ella y se está reponiendo muy bien”.