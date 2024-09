Día Mundial de los Primeros Auxilios: ¿Qué hacer y qué no ante una emergencia?

El auxiliador, antes de socorrer a una persona, debe siempre procurar el autocuidado, es decir no exponerse a peligros asegurando su propia integridad. Sólo cuando su salud no corre riesgos podrá entonces asistir a la víctima. Muchas veces hay personas que prefieren no ayudar a un accidentado porque temen que su auxilio pueda causar un daño peor. “Es cierto que si no se sabe cómo revisar a la persona no hay que hacerlo, pero sí hay algunas acciones relacionadas con contener y comunicar que no conllevan riesgo y que resultan fundamentales ante una emergencia”, explica Cantarutti.