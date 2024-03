Doble alerta meteorológico por tormentas y granizo en Buenos Aires y 14 provincias: ¿a qué hora llueve?

En Buenos Aires , las zonas donde rige el alerta meteorológico son: Brand Costa de Bahía Blanca - Costa de Coronel Dorrego - Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales - Costa de Villarino - Monte Hermoso - Brand Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón - Brand Oeste de Castelli - Oeste de Chascomús - Oeste de Dolores - Oeste de General Lavalle - Oeste de Lezama - Oeste de Punta Indio - Oeste de Tordillo – Pila - Brand General Alvear - General Belgrano - General Paz - Las Flores - Lobos - Monte - Navarro - Roque Pérez – Saladillo- Brand Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo - Brand Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas – Salto - Brand Esteban Echeverría - Ezeiza - La Matanza – Merlo - Brand General San Martín - Hurlingham - Ituzaingó - Jose C. Paz - Malvinas Argentinas - Moreno - Morón - Pilar - San Miguel - Tres de Febrero.

tormentas.jpg Pixabay

En tanto, para el alerta amarillo, el organismo recomienda: no sacar la basura; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades.

Clima en CABA: cómo estará el tiempo durante este fin de semana

El clima para este sábado se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense con cielo parcialmente nublado, probables tormentas durante todo el día, que serán fuertes en horas de la tarde, vientos del sector norte rotando al oeste, con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora durante la noche, y una temperatura que tendrá una mínima de 23° y una máxima de 30°, informó el SMN.

Para el domingo, el organismo prevé una jornada con cielo nublado a parcialmente nublado, luego ligeramente nublado, vientos del sector sudeste rotando al este, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante la madrugada, y una temperatura que se ubicará entre los 16° de mínima y 25° de máxima.

En tanto, el lunes está pronosticado cielo despejado a ligeramente nublado, viento del sector sudoeste, y una temperatura mínima de 15° y máxima de 25°.