Temor en Brasil: la tormenta tropical Akará podría intensificarse y convertirse en un ciclón

AGORA | Imagem de satélite das 23h do ciclone atípico na costa do Sul do Brasil. @NOAA começou a fazer acompanhamento e dado atual indica ciclone tropical com técnica de Dvorak de 2.0, isto é limite de depressão e tempestade tropical. Mais em https://t.co/qiW0CKZ848. #Akara pic.twitter.com/8rMuQf0G2M