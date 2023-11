¿Dónde puedo ver el concierto de Taylor Swift?

taylor swift.webp Taylor Swift.

"The Eras Tour" sigue ostentando el récord de la película de conciertos más taquillera de la historia. La anterior, "Never Say Never", de Justin Bieber, recaudó u$s99 millones en todo el mundo.

La afluencia de público a la película de Swift supuso un bienvenido impulso para los cines estadounidenses, que se afrontan una deslucida cartelera de otoño después de que una huelga de actores de Hollywood obligara a los estudios a retrasar títulos como "Dune: Parte II".