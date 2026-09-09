Pruebas PISA 2025: Córdoba quedó entre las mejores de América Latina mientras la Argentina retrocedió en las tres áreas

La provincia se ubicó entre los tres sistemas educativos con mejor desempeño de la región, únicamente detrás de Uruguay y Chile. Los resultados contrastaron con el panorama nacional.

Los resultados de las pruebas PISA 2025 dejaron un escenario preocupante para la Argentina , pero también mostraron diferencias dentro del país. Córdoba consiguió posicionarse entre los tres sistemas educativos con mejores resultados de América Latina y superó el promedio nacional en Ciencias, Lectura, Matemática y Aprendizaje en el Mundo Digital.

Tras conocerse los datos, el gobernador cordobés, Martín Llaryora , destacó el desempeño de los estudiantes y felicitó a quienes integran el sistema educativo provincial.

"Quiero felicitar a nuestros estudiantes, docentes, directivos, padres y a toda la comunidad educativa de Córdoba. Este logro es de ustedes, del esfuerzo de cada día , de enseñar, aprender, acompañar y nunca bajar los brazos", manifestó el mandatario.

De acuerdo con los resultados de la evaluación internacional, Córdoba quedó entre los tres mejores sistemas educativos de la región, únicamente por detrás de Uruguay y Chile .

El desempeño provincial se diferenció además de la tendencia que registró la Argentina en su conjunto. Mientras el promedio nacional retrocedió respecto de las pruebas realizadas en 2022 , los estudiantes cordobeses mejoraron en Ciencias y mantuvieron sus niveles en Lectura y Matemática .

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Los resultados se sumaron a los antecedentes de las Pruebas Aprender, donde los alumnos de Córdoba también consiguieron ubicarse entre los de mejor desempeño del país.

Llaryora consideró que los números respaldaron las políticas implementadas por su administración, aunque reconoció que todavía existen desafíos pendientes. "Esto nos emociona y nos confirma que las políticas educativas que venimos implementando son las correctas. Pero también nos desafía a seguir mejorando, porque sabemos que todavía queda mucho por hacer", explayó.

Llaryora ratificó las inversiones en educación

El gobernador también aseguró que la Provincia continuará destinando recursos al sistema educativo y remarcó la necesidad de sostener las políticas de innovación y desarrollo.

"Sentimos un enorme orgullo cordobés por estos resultados. Un orgullo que nace del talento y el esfuerzo de nuestra gente y que nos compromete a seguir invirtiendo, innovando y trabajando juntos para que cada chico y cada joven pueda aprender, crecer y cumplir sus sueños".

El desempeño de Córdoba contrastó con los resultados generales de la Argentina, que registró caídas en Matemática, Lectura y Ciencias respecto de la evaluación anterior.

El 76% de los estudiantes argentinos no alcanzó el nivel mínimo en Matemática

Uno de los datos más preocupantes para la Argentina apareció en Matemática. El 76% de los estudiantes de 15 años no alcanzó el nivel mínimo de desempeño establecido por PISA, por lo que solamente el 24% llegó al nivel 2 o consiguió superarlo.

El indicador empeoró frente a 2022, cuando el 73% de los alumnos se encontraba por debajo de ese umbral.

Argentina consiguió 367 puntos en Matemática, 11 menos que en la edición anterior. La caída fue del 2,9% y dejó al país en el puesto 75 entre los 91 sistemas educativos participantes. Dentro de América Latina, quedó octavo entre 13 países.

Lucía Vallejo, analista de datos de Argentinos por la Educación, señaló que el retroceso se produjo dentro de una tendencia que también afectó a otros países de la región, aunque advirtió sobre las dificultades argentinas para modificar una trayectoria negativa que se extendió durante años. "Argentina es uno de los países que registró resultados negativos en América Latina, pero no es el único", explicó a Ámbito.

Las pruebas PISA arrojaron preocupantes resultados para el país. Archivo

Fuerte caída en los niveles de lectura

Los resultados de PISA 2025 también mostraron un deterioro internacional especialmente pronunciado en Lectura. El informe registró el "nivel medio de rendimiento más bajo jamás observado" y ningún país latinoamericano apareció entre los sistemas mejor posicionados.

Según el documento publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la clasificación volvió a estar encabezada por Asia, con cuatro regiones chinas y Singapur en los primeros puestos.

Entre los países pertenecientes a la OCDE, el puntaje promedio en Lectura cayó 28 puntos entre 2015 y 2025, una diferencia equivalente a aproximadamente un año y medio de aprendizaje. En los participantes que no integran la organización, el descenso fue de 16 puntos.

Más de 11.000 estudiantes argentinos participaron de las pruebas

Las pruebas PISA buscan evaluar no solo los conocimientos adquiridos por los estudiantes de 15 años, sino también su capacidad para utilizarlos frente a situaciones nuevas dentro y fuera del ámbito escolar.

En la edición de 2025 participaron más de 760.000 estudiantes de 91 países y economías. En la Argentina fueron evaluados 11.093 alumnos pertenecientes a 412 escuelas.

El contraste entre el desempeño nacional y los resultados de Córdoba volvió a poner en discusión las diferencias educativas dentro del país, ya que mientras la Argentina retrocedió en las tres áreas centrales y ocho de cada diez estudiantes quedaron por debajo del nivel mínimo en Matemática, la provincia mediterránea consiguió superar el promedio nacional y posicionarse entre los sistemas con mejores resultados de América Latina.