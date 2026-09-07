Martín Llaryora recibió a Germán Font, el intendente electo de Marcos Juárez

Se reunieron en el Centro Cívico de Córdoba, luego del batacazo del peronismo el domingo en el "kilómetro cero" de Cambiemos. El gobernador se comprometió a trabajar mancomunadamente con el municipio.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora , recibió este lunes en el Centro Cívico al intendente electo de Marcos Juárez , Germán Font , quien dio el batacazo en el "kilómetro cero" de Cambiemos y se impuso por un amplio margen a sus rivales en las elecciones municipales del domingo.

Font se impuso con el 46% de los votos y aventajó por más de 25 puntos a Pedro Dellarossa , exintendente que buscaba su tercer período en la gestión, pero que se quedó en torno al 19%, consumando así la primera victoria del PJ en 50 años.

El tercer lugar fue para Gerardo Pasquali , candidato de la UCR y el Partido Demócrata, que cosechó poco más de 16 puntos. La victoria fue un espaldarazo para el oficialismo provincial, en un comicio que se desarrolló bajo lógicas hiperlocales.

Tras el encuentro, Llaryora sostuvo que Font es una gran persona, "con la fuerza y la capacidad necesarias para hacer que su comunidad siga creciendo". "Ha sabido escuchar las necesidades de sus vecinos y, desde hoy, comenzamos a trabajar en equipo para dar respuestas y seguir impulsando el progreso de esta querida ciudad del sudeste provincial", consideró.

A la vez, anticipó que se comprometió con los vecinos de Marcos Juárez a trabajar junto a quien ellos eligieran para conducir la ciudad.

Paralelamente, el jefe provincia destacó "el respeto demostrado por las distintas fuerzas políticas que participaron de la elección histórica" y agradeció especialmente a los vecinos, protagonistas de una jornada democrática ejemplar que vuelve a distinguir a Córdoba en el contexto nacional.

Recibí en mi despacho del Centro Cívico al intendente electo de #MarcosJuárez, #GermánFont, luego del histórico triunfo que obtuvo en las elecciones municipales de este domingo.



Me comprometí con los vecinos de Marcos Juárez a trabajar junto a quien ellos eligieran para conducir… pic.twitter.com/7iPtK4HdWX — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) September 7, 2026

"Germán tiene un gran desafío por delante y sabe que puede contar con el acompañamiento de la Provincia. No hay tiempo que perder cuando se trata de mejorar la vida de los cordobeses ¡Manos a la obra!", finalizó Martín Llaryora.

El intendente electo llegaba a las elecciones con la anuencia tácita del oficialismo provincial, aunque sin el sello de Hacemos Unidos por Córdoba, una jugada que en la previa le iba a permitir al gobierno provincial festejar gane quien gane, sin cargar el costo político de una derrota formal, tal como informó Ámbito.

Font encabezó la boleta de Generación Marcos Juárez y estuvo acompañado por Eduardo Foresi, titular del PJ local. Minutos después de consumado el triunfo, Font le agradeció a su familia por el apoyo y reveló un llamado de Llaryora para saludarlo por el triunfo.

"He recibido el llamado del gobernador hace unos momentos. Muy agradecido por sus palabras y por acompañar en todo momento. Me invitó a reunirme con él", dijo y cerró: "Vamos a hacer más grande la ciudad de Marcos Juárez".

Por el contrario, Dellarossa había rechazado cerrar filas con los libertarios y la UCR, por lo que hubo una oferta atomizada, que terminó jugando a favor del peronista.

De hecho, algunas tribus del justicialismo nacional intentaron subirse al triunfo e incluso compartieron felicitaciones en las redes sociales. Uno de ellos fue Sergio Massa, quien compartió mensajes de distintos dirigentes.

Después de 53 años, el peronismo vuelve a gobernar Marcos Juárez.



Felicitaciones y éxitos a Germán Font, nuevo intendente.



Felicitaciones a Jorge Brunori, quien será concejal del Frente Renovador, electo en la lista triunfante.



Felicitaciones a Diego Heredia y a todo el equipo… pic.twitter.com/fSBBcP667n — Frente Renovador (@FrenteRenovador) September 6, 2026

Uno de ellos, del Frente Renovador, destaca que el peronismo vuelve a gobernar Marcos Juárez después de 52 años. "Felicitaciones y éxitos a Germán Font, nuevo intendente. Felicitaciones a Jorge Brunori, quien será concejal del Frente Renovador, electo en la lista triunfante. Felicitaciones a Diego Heredia y a todo el equipo del FR por el trabajo realizado en la lista de unidad. ¡La unidad es el camino!", publicaron.

Marcos Juárez es conocida como el "kilómetro cero" de Cambiemos porque allí se registró la primera victoria de la coalición entre el PRO y los radicales, entre otras fuerzas, que terminaría llevando a Mauricio Macri a la presidencia.

En 2014, Pedro Dellarossa, quien se ubicó en el segundo lugar este domingo, ganó la intendencia.

La experiencia fue particularmente importante porque Macri y el presidente de la UCR, Ernesto Sanz, viajaron a para celebrar personalmente el triunfo, interpretándolo como una demostración de que PRO y radicalismo podían competir juntos y ganarle al peronismo.

Al año siguiente, en 2015, esa construcción se transformó en Cambiemos, la coalición integrada fundamentalmente por PRO, UCR y Coalición Cívica, que llevó a Macri a la Casa Rosada.