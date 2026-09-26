Dos feriados en Entre Ríos: cómo funcionarán el comercio, los bancos y las escuelas

El lunes va a haber un descanso para empleados mercantiles y el martes se sumará un feriado provincial que afectará bancos, escuelas y oficinas públicas.

En la última semana de Septiembre, Entre Ríos tendrá cambios en la actividad habitual.

La última semana de septiembre va a tener dos feriados consecutivos en Entre Ríos . El lunes 28 va a haber un esperado descanso para los empleados de comercio, a la vez que el martes 29 va a ser un día libre a nivel provincial por San Miguel Arcángel .

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Hay que tener en cuenta que el alcance no va a ser igual en ambas jornadas. El primer día afectará principalmente al sector mercantil, pero el martes no habrá clases , atención bancaria ni actividad en la administración pública provincial.

El lunes 28 de septiembre no trabajarán los empleados de comercio . La Ley 26.541 establece el 26 de septiembre como su fecha de descanso, pero este año cae sábado. Por eso, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y las cámaras empresarias acordaron pasar la celebración al lunes 28. La decisión quedó formalizada a través de una circular y un acta firmada el 7 de septiembre.

El lunes 28 será una jornada especial para los empleados de comercio.

La fecha fijada por ley no va a ser cambiada, sino que traslada únicamente el descanso de 2026 . Los comercios igualmente podrán abrir si son atendidos por sus propietarios o por trabajadores que no estén alcanzados por el régimen mercantil. Otras actividades privadas, incluida la industria, también van a poder funcionar con normalidad.

Un día después llegará el feriado provincial por San Miguel Arcángel , patrono de Entre Ríos. La jornada está contemplada en el calendario oficial y se rige por el Decreto Nº 4359/93. La tradición se remonta al siglo XIX, cuando en 1822, el sacerdote Antolín Gil y Obligado impulsó la construcción de una capilla dedicada al santo en Paraná.

Tres años después, en 1825, una votación popular hecha en la plaza central de la ciudad eligió a San Miguel como patrono de Entre Ríos. La decisión fue ratificada oficialmente en 1851 por el papa Pío IX. Desde entonces, la celebración forma parte del calendario provincial cada 29 de septiembre.

Escuelas, bancos y oficinas públicas tendrán un funcionamiento distinto según el día. Freepik

Escuelas, bancos y administración pública: cómo será la atención cada día

El lunes 28, el descanso está pautado para los empleados de comercio. Entonces, las escuelas, bancos, oficinas públicas y otras actividades no quedan alcanzadas. De todas formas, el martes 29 la situación cambia. Por el feriado provincial:

las escuelas permanecerán cerradas

la administración pública provincial no va a tener actividad

los bancos no atenderán al público

el comercio y la industria podrán decidir si adhieren o trabajan normalmente En el sector privado, la forma de trabajar y cobrar cambia según cada jornada. Freepik

Pago de jornadas y trabajo optativo: lo que establece la ley para el sector privado

Para los empleados mercantiles, el lunes 28 tiene los mismos efectos legales que un feriado nacional. Si un trabajador comprendido en el régimen presta tareas ese día, deberá cobrar de acuerdo con las normas previstas para ese tipo de jornada.

Además, el descanso no puede usarse como franco compensatorio ni superponerse con el día libre semanal que ya le corresponda. El martes 29 funciona de otra manera para el sector privado, porque tanto el comercio como la industria pueden decidir si adhieren al feriado provincial, ya que el Decreto Nº 4359/93 establece que su aplicación es optativa para estas actividades.

Después de estas dos fechas especiales, el próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Más adelante quedarán el Día de la Soberanía Nacional en noviembre y los descansos de diciembre por la Inmaculada Concepción y Navidad.