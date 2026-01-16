Educación financiera: el 82% de los argentinos cree que debería ser obligatoria en las escuelas

Un relevamiento nacional revela un amplio consenso social a favor de incorporar educación financiera en las escuelas, en un contexto de fuerte expansión de billeteras digitales, nuevas formas de inversión y decisiones económicas cada vez más complejas.

Un amplio consenso social se consolida en torno a la educación financiera en la Argentina. Según una encuesta nacional realizada por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) Joven junto a la consultora Opina Argentina, el 82% de los argentinos considera que la educación financiera debería ser obligatoria en las escuelas , aunque apenas 3 de cada 10 afirma haber tenido acceso a este tipo de contenidos durante su formación.

El relevamiento se realizó sobre una muestra de 1.336 personas, con metodología online y un margen de error de 2,6%, y muestra una brecha persistente entre la valoración social de estos conocimientos y su efectiva incorporación en el sistema educativo.

“El estudio ofrece una foto muy clara: existe un fuerte apoyo social a la educación financiera, pero todavía hay una deuda pendiente en términos de implementación”, señaló Guido Lanzillotta, presidente de Bolsa Joven.

El informe también refleja una aceleración en la adopción de herramientas financieras digitales . El 77% de los encuestados utiliza billeteras virtuales y pagos con QR, lo que representa un salto de 15 puntos porcentuales respecto del año anterior. Además, el 36% ya las utiliza como principal medio de pago, por encima del efectivo (32%) y la tarjeta de débito (18%).

Entre los jóvenes menores de 29 años, la incorporación de instrumentos financieros es aún más marcada:

23% invierte en acciones

10% adquirió títulos públicos

27% opera con fondos comunes de inversión

21% compró criptomonedas

Estas cifras, advierte el estudio, ponen de manifiesto el uso creciente de herramientas complejas, que requieren acompañamiento educativo para reducir riesgos y fortalecer capacidades.

Preferencias de ahorro y planificación

Pese al avance de nuevos instrumentos, persisten hábitos tradicionales. La compra de dólares continúa siendo la alternativa que genera mayor confianza (62%), por encima de los plazos fijos (61%) y muy por delante de las criptomonedas (14%).

En paralelo, el informe destaca que el 65% de los encuestados arma un presupuesto del hogar, aunque más de la mitad debió recurrir recientemente a ahorros, créditos o trabajos extra, lo que refuerza la necesidad de una mejor planificación financiera.

“La educación financiera no es un tema teórico: es brindar herramientas para tomar decisiones informadas, evitar riesgos innecesarios y planificar de manera más eficiente decisiones que forman parte de la vida cotidiana”, sostuvo Lanzillotta.

Avances institucionales

En ese marco, BCBA Joven viene impulsando iniciativas educativas a nivel nacional. La institución participó como cuerpo técnico y recurso humano en la redacción de la Ley de Educación Financiera sancionada en Chubut, así como en programas provinciales en Catamarca y Jujuy.

Además, lanzó el Programa de Módulos de Educación Financiera en Clubes de Barrio, iniciado en Avellaneda, ampliado en 2025 y que se extenderá a la Ciudad de Buenos Aires en 2026 mediante un acuerdo con la Federación de Clubes de Barrio.

La investigación concluye que la sociedad ya incorporó nuevas prácticas de pago, ahorro e inversión, y espera que el sistema educativo acompañe de forma estructural estos cambios para reducir brechas y mejorar la toma de decisiones económicas.