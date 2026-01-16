El BCRA compró otros u$s125 millones y alcanzó diez ruedas seguidas con saldos positivos

En lo que va del año, el BCRA solo registró una jornada sin compras y acumuló en las últimas dos semanas adquisiciones por u$s567 millones (u$s469 en apenas cinco ruedas).

El Banco Central (BCRA) extendió este viernes a 10 jornadas consecutivas la racha de compra de dólares en el mercado de cambios, tras adquirir otros u$s125 millones . No obstante, las reservas bruras volvieron a retroceder , impactadas por la caída en las cotizaciones de los activos que integran el stock de la autoridad monetaria.

Desde que arrancó el año, el BCRA solo registró una jornada sin compras y acumuló en las últimas dos semanas adquisiciones por u$s687 millones (u$s469 en apenas cinco ruedas), es decir, un promedio diario superior a los u$s62 millones.

El ritmo de compras fue bien recibido el jueves por el Fondo Monetario Internacional (FMI) . “Nos alientan mucho las medidas que están tomando las autoridades para reconstruir las reservas. Estas acciones están respaldadas por los recientes ajustes en los marcos monetario y cambiario, incluida la implementación del programa de compras de divisas anunciado previamente” , señaló Julie Kozack, portavoz del organismo.

"El Gobierno ha dado la señal de que la compra de divisas será el único canal de monetización de pesos. En este contexto, se espera que las autoridades mantengan una estrategia prudente, priorizando el control monetario y la estabilidad cambiaria", señalaron desde el equipo de Research de PUENTE.

Remarcaron que la escasez de liquidez en la plaza "se tradujo en tasas de interés de corto plazo elevadas y volátiles. Este entorno condicionó el desempeño del mercado de pesos y la licitación del Tesoro, que logró un rollover cercano al 98%, a costa de dar premio en las posiciones". En ese sentido, enfatizaron que "la demanda se concentró fuertemente en instrumentos de corto plazo, con tasas más altas que en subastas previas".

Reservas brutas volvieron a caer

Pese a la intervención positiva del BCRA oficial, las reservas brutas cayeron u$s39 millones, hasta ubicarse en u$s44.607 millones. Desde fuentes oficiales explicaron a Ámbito que la baja respondió a una merma en las cotizaciones de los activos que integran el stock de reservas, entre ellos, el oro (cedió 0,6%).

En el Central aclararon, además, que no todas las compras de divisas se reflejan de manera directa en las reservas brutas, ya que su impacto depende del origen de los dólares. Aquellos que ya se encontraban depositados en el sistema financiero solo modifican la composición entre reservas brutas y netas, mientras que únicamente los flujos provenientes del exterior incrementan el stock total.

A lo largo de la semana, las reservas brutas aumentaron solo u$s211 millones, fundamentalmente por pagos a organismos multilaterales por unos u$s200 millones.

En este marco, el dólar oficial bajó por cuarta jornada consecutiva este viernes y extendió la "pax cambiaria", a tal punto que la divisa anotó su mayor caída semanal en dos meses.