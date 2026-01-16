El dólar blue bajó por segunda jornada al hilo y tocó mínimos de un mes

El informal anotó también un nuevo retroceso semanal. La brecha con el oficial rozó el 5%.

El dólar blue cayó por segunda jornada consecutiva y tocó su valor nominal más bajo en un mes. En el acumulado semanal la cotización también registró un descenso.

El informal cerró este viernes 16 de enero a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . De este modo, retrocedió $5 tanto en comparación con el jueves como en relación al viernes de la semana pasada.

Desde el 19 de diciembre que el blue no cierra en un precio más bajo, ya que en dicha rueda había culminado en los $1.485. Con estas variaciones, la nueva brecha con el tipo de cambio oficial es de 4,9% , una cifra mayor a la del día anterior dado que el mayorista experimentó una caída más pronunciada.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.430.

El dólar CCL cotiza a $1.517,54 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,1%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 16 de enero

El dólar MEP cotiza a $1.471,11 y la brecha con el dólar oficial es de 2,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 16 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 16 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.509,42, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 16 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s94.734, según Binance.