Por qué el cuerpo de un astronauta experimenta una transformación celular única en el espacio + Seguir en









Un estudio con tripulantes de la misión Axiom-2 mostró el impacto de los vuelos espaciales en la edad biológica.

En promedio, la aceleración de la edad epigenética aumentó 1,91 años para el día siete de la misión.

Un nuevo estudio de la Universidad Weill Cornell, con la participación de astronautas de la misión comercial Axiom-2, dio a conocer cómo las condiciones del espacio modifican la edad biológica en cuestión de días y cómo el organismo humano conserva una sorprendente capacidad de recuperación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Allí, se descubrió que los vuelos espaciales exponen al cuerpo a tensiones que imitan procesos típicos del envejecimiento. La pérdida de masa muscular y ósea, el impacto sobre el sistema inmune y los cambios en la reparación del ADN son casos ya estudiados y reconocidos por la medicina espacial.

No obstante, la interrogación exacta era: ¿el espacio acelera realmente el envejecimiento biológico o solo produce efectos transitorios sin consecuencias duraderas? Ante la pregunta, el equipo internacional analizó la metilación del ADN.

La metilación del ADN actúa como una bitácora química que evidencia el deterioro celular acumulado. Basándose en estos patrones, los investigadores diseñaron múltiples relojes epigenéticos para calcular la edad biológica, permitiendo saber si el cuerpo está más o menos envejecido de lo que indica su edad cronológica. Estos relojes ganaron relevancia con los años porque permiten anticipar riesgos de enfermedad, mortalidad y pérdida de funciones antes que aparezcan síntomas.

El proceso y resultado del estudio Las edades de los cuatro tripulantes iban de los 31 a los 67 años. Dos de ellos superaban los 60 y los otros dos rondaban los 30, una diversidad etaria poco frecuente en investigaciones espaciales. Los científicos recolectaron muestras de sangre a 45 días antes del lanzamiento, durante el vuelo en los días cuatro y siete, y luego del regreso, en los días uno y siete.

El equipo de estudio analizó 32 métricas de edad biológica basadas en la metilación del ADN. El resultado más llamativo apareció en pleno vuelo. En promedio, la aceleración de la edad epigenética aumentó 1,91 años para el día siete de la misión. El organismo de los astronautas envejeció casi dos años en una semana de estadía en órbita, según términos biológicos. El astronauta de mayor edad mostró el incremento más alto, mientras que, uno de los astronautas más jóvenes presentó una disminución significativa de su edad biológica durante el mismo período. Esto quiere decir que, la respuesta no sigue un patrón único. Sin embargo, el promedio general dejó una señal clara: el espacio indujo cambios epigenéticos rápidos asociados con el envejecimiento.

Temas Astronautas

Ciencia