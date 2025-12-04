Falta de educación financiera: el 25% de los jóvenes fueron estafados y saben menos de finanzas de lo que creen + Seguir en









Un estudio a nivel internacional halló que los influencer y las plataformas digitales se imponen sobre el aula tradicional a la hora de la enseñanza financiera. Se trata de un factor que implica riesgos a la hora de invertir.

El fenómeno atraviesa fronteras, pero a nivel local cobra especial relevancia.

Las redes sociales se convirtieron en una de las principales fuentes de educación financiera entre los jóvenes argentinos, reveló un importante informe que también alertó por el alto nivel de exposición de los más jóvenes a las estafas y una importante brecha entre la percepción sobre los propios conocimientos financieros y los que realmente se tienen.

A esas conclusiones llegó el relevamiento “El valor de aprender”, elaborado por el Grupo Santander, que fue elaborado junto a IPSOS en 10 países del mundo, incluida la Argentina, donde se concluyó que si bien el fenómeno atraviesa fronteras, a nivel local cobra especial relevancia: el 33% de los jóvenes elige las redes o creadores de contenido como fuente para educarse en cuestiones financieras.

A su vez, el 86% dice no haber recibido ninguna educación de este estilo en la escuela, una de las cifras más altas del estudio, comparada con los demás países del mundo. En este sentido, el 91% de la población consideró que las escuelas y los padres deberían garantizar la educación financiera.

La falta de información y el facto de las estafas El estudio también expone una paradoja global que también se replicó en Argentina: el 66% de las personas afirma tener conocimientos financieros, pero solo el 27% de los encuestados respondió correctamente una pregunta sobre inflación.

"Existen riesgos asociados a esta brecha, que se explican mediante un concepto psicológico conocido como 'efecto Dunning-Kruger'", explicaron en el informe.

Y ahondaron: "Cuando las personas sobrestiman sus habilidades o conocimientos, es más probable que tomen malas decisiones y podrían no saber evaluar adecuadamente los riesgos que conllevan, con el perjuicio que eso podría suponer. Además, es posible que esta percepción les haga pensar que no necesitan seguir formándose". En este sentido, se destacó que "los jóvenes se informan más, pero también quedan más expuestos: 7 de cada 10 fueron víctimas de intentos de estafas digitales y casi 1 de cada 4 cayó efectivamente en fraudes online".