Una jugada maestra en el mundo de las criptomonedas: cómo Yat Siu convirtió los NFT en miles de millones

Este empresario logró consolidar su éxito en el mundo de las criptomonedas y consiguió generar miles de millones de dólares.

Las criptomonedas generan miles de millones para quienes ven el potencial de las nuevas tecnologías. Con inversiones en blockchain y activos digitales, los visionarios transforman ideas en fortunas colosales. Su audacia para apostar por lo desconocido impulsa mercados enteros y redefine el futuro de la economía digital global.

Yat Siu , empresario austríaco de 52 años, es un pionero del blockchain. Como fundador de Animoca Brands , sus apuestas por los NFT y el metaverso lo convirtieron en una figura clave de la Web3.

Yat Siu nació en 1973 en Viena, Austria, hijo de músicos. Aunque estudió música en la Universidad de Viena, su pasión por la tecnología lo llevó a Atari Germany en 1990, donde aprendió programación. En 1995, se mudó a Hong Kong y fundó Cybercity/Freenation , el primer proveedor gratuito de páginas web y email en Asia.

En 1998, creó Outblaze , una empresa de servicios web que vendió su unidad de mensajería a IBM en 2009. Este éxito le dio capital para explorar nuevas fronteras. En 2014, fundó Animoca Brands , enfocada en juegos móviles como Crazy Kings . Pero en 2018, tras el boom de CryptoKitties , Siu vio el potencial del blockchain y pivotó la empresa hacia NFTs y el metaverso.

Animoca desarrolló The Sandbox, un juego descentralizado que generó millones en ventas de terrenos virtuales. También invirtió en más de 540 proyectos Web3, como Axie Infinity, OpenSea y Yuga Labs. En 2021, Animoca recaudó 65 millones, alcanzando una valoración de 2.2 mil millones. En 2022, llegó a 5.9 mil millones tras una ronda de 110 millones, y en 2025, sus activos superan 4.3 mil millones, con 314 millones en ingresos en 2024.

Siu, a los 52 años, no solo amasó una fortuna personal estimada en 100 millones de dólares, sino que transformó Animoca en un gigante del blockchain. Su visión de un metaverso abierto, donde los usuarios poseen sus activos digitales, lo llevó a liderar la Web3. Planes de una IPO en 2025 podrían disparar su influencia, mientras dona a causas como la Asian Youth Orchestra.