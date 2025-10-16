Eitan Horn fue dado de alta en Israel y vuelve a su casa tras 738 días como rehén de Hamás

Tras más de dos años como rehen de Hamás, Eitan Horn fue dado de alta del Hospital Ichilov y regresó a su hogar, bajo seguimiento médico.

El Hospital Ichilov de Tel Aviv confirmó que Eitan completó todas las pruebas médicas y fue dado de alta.

Eitan Horn fue dado de alta este jueves del Hospital Ichilov de Tel Aviv y regresó a su domicilio tras permanecer más de dos años cautivo en Gaza . Horn completó todas las pruebas médicas necesarias y ahora podrá reencontrarse con su familia , poniendo fin a 738 días lejos de su hogar.

El docente y promotor juvenil , secuestrado en 2023 mientras visitaba a su hermano Iair Horn en el kibutz Nir Oz , recibió el alta luego de un completo chequeo en el Hospital Ichilov. “El Centro Médico Ichilov de Tel Aviv continuará acompañándolo a él y a su familia, y realizará seguimiento médico y pruebas adicionales según sea necesario” , declaró el hospital.

Su liberación se produjo tras 738 días de cautiverio, luego de que su hermano Iair regresara en febrero de 2025. Eitan recibió el alta junto a su compañero Nimrod Cohen , después de completar una serie de pruebas médicas.

Nimrod, de 20 años, es un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que fue secuestrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, tras el ataque a su tanque cerca de la frontera entre el kibutz Nir Oz y Nirim. Fue el único superviviente de los cuatro tripulantes. Los otros tres Omer Neutra, Shaked Dahan y Oz Daniel) murieron en el ataque.

La reacción de la familia tras su liberación

La familia de Horn celebró su regreso: “Tras 738 largos y difíciles días de cautiverio en Hamas, Eitan regresa a casa. Ahora nuestra familia núcleo está completa. Lo esperamos con abrazos y mucho amor, y le recordaremos cuánto luchó la sociedad israelí por él y por todos los rehenes”.

El secuestro comenzó cuando Eitan y su hermano intentaban refugiarse en un cuarto seguro durante el ataque en Nir Oz. En marzo de 2025, Hamás difundió un desgarrador video en el que se los veía abrazados antes de ser separados, un momento que simbolizó la crueldad y el sufrimiento de su largo cautiverio.

"Libres": el Gobierno festejó la liberación de los rehenes argentinos

El Gobierno de Javier Milei celebró la liberación de los rehenes argentinos, Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio, que permanecían cautivos por parte de Hamás desde el 7 de octubre de 2023 y fueron liberados como parte del acuerdo de paz firmado con Israel.

A través de un posteo en la cuenta de X de la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), escribió: "Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio son LIBRES".

"Su fortaleza es un testimonio del poder del espíritu humano y nos recuerda que la libertad no puede darse por sentada", concluyó el posteo.