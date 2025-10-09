Miles de personas se concentraron este jueves en el centro de Tel Aviv para celebrar el inminente retorno de los rehenes israelíes, tras dos años de cautiverio en Gaza. El anuncio del acuerdo entre Israel y Hamás, confirmado por el presidente estadounidense Donald Trump.
Miles de personas celebran en Tel Aviv el acuerdo de liberación de rehenes en Gaza
Miles de israelíes festejaron en la “Plaza de los Rehenes” el anuncio del acuerdo con Hamás que permitirá la liberación de los secuestrados y un alto al fuego en Gaza.
-
Acuerdo entre Israel y Hamás: aseguran que todas las partes firmaron la primera fase del plan de paz
-
Se cumplen dos años de guerra entre Israel y Hamás, con el destino de 48 rehenes aún incierto
El pacto, anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, contempla un cese al fuego y un intercambio de rehenes que permitirá la liberación de los israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023. El gobierno de Benjamin Netanyahu convocó a su gabinete para dar el visto bueno al acuerdo, que será rubricado en Egipto con mediación de Catar y Estados Unidos.
Según el ejército israelí, 47 personas permanecen cautivas y 25 habrían muerto durante el cautiverio. La ofensiva de represalia lanzada por Israel provocó más de 67.100 muertes en Gaza, de acuerdo con el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, cifras que Naciones Unidas considera fiables.
Festejo multitudinario y alivio en Tel Aviv
La multitud se concentró en la plaza conocida como “La Plaza de los Rehenes”, símbolo de la lucha de los familiares por la liberación de sus seres queridos. El lugar fue escenario de marchas y vigilias durante los últimos dos años, y hoy se transformó en un espacio de celebración y alivio colectivo.
Entre banderas de Israel y Estados Unidos, carteles con los rostros de los secuestrados y pancartas con el lema “Regresan a casa”, miles de ciudadanos expresaron su esperanza por el fin del conflicto.
Próximos pasos de Netanyahu y Hamás para el acuerdo
El gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu tiene previsto reunirse este jueves para aprobar el acuerdo alcanzado por los negociadores. Una vez ratificado, el pacto será rubricado oficialmente en Egipto, con la participación de ese país, Catar y Estados Unidos como mediadores.
El Foro de las Familias de Rehenes, organización que representa a los familiares de los secuestrados, anunció que solicitará reunirse con Trump durante su próxima visita a Israel, en agradecimiento por la mediación estadounidense.
Con este acuerdo, Israel y Hamás dan el primer paso hacia el fin de un conflicto que mantuvo en vilo a toda la región durante dos años y dejó decenas de miles de víctimas.
Dejá tu comentario