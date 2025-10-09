Miles de personas celebran en Tel Aviv el acuerdo de liberación de rehenes en Gaza







Miles de israelíes festejaron en la “Plaza de los Rehenes” el anuncio del acuerdo con Hamás que permitirá la liberación de los secuestrados y un alto al fuego en Gaza.

Miles de personas se concentraron este jueves en el centro de Tel Aviv para celebrar el inminente retorno de los rehenes israelíes, tras dos años de cautiverio en Gaza. El anuncio del acuerdo entre Israel y Hamás, confirmado por el presidente estadounidense Donald Trump.

El pacto, anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, contempla un cese al fuego y un intercambio de rehenes que permitirá la liberación de los israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023. El gobierno de Benjamin Netanyahu convocó a su gabinete para dar el visto bueno al acuerdo, que será rubricado en Egipto con mediación de Catar y Estados Unidos.

G2z4eGkWsAAswmJ La concentración ocurrió tras el anuncio del pacto entre Israel y Hamás, mediado por Estados Unidos, Egipto y Catar.

Según el ejército israelí, 47 personas permanecen cautivas y 25 habrían muerto durante el cautiverio. La ofensiva de represalia lanzada por Israel provocó más de 67.100 muertes en Gaza, de acuerdo con el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, cifras que Naciones Unidas considera fiables.

Festejo multitudinario y alivio en Tel Aviv La multitud se concentró en la plaza conocida como “La Plaza de los Rehenes”, símbolo de la lucha de los familiares por la liberación de sus seres queridos. El lugar fue escenario de marchas y vigilias durante los últimos dos años, y hoy se transformó en un espacio de celebración y alivio colectivo.

G2z4eGmW8AA3PPX La Plaza de los Rehenes en Tel Aviv se convirtió en símbolo del reclamo por el regreso de los secuestrados. Entre banderas de Israel y Estados Unidos, carteles con los rostros de los secuestrados y pancartas con el lema “Regresan a casa”, miles de ciudadanos expresaron su esperanza por el fin del conflicto. Próximos pasos de Netanyahu y Hamás para el acuerdo El gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu tiene previsto reunirse este jueves para aprobar el acuerdo alcanzado por los negociadores. Una vez ratificado, el pacto será rubricado oficialmente en Egipto, con la participación de ese país, Catar y Estados Unidos como mediadores. benjamin netanyahu muro d elos lamentos.jpg El gobierno de Benjamin Netanyahu debe aprobar el entendimiento antes de su firma formal en Egipto. EFE El Foro de las Familias de Rehenes, organización que representa a los familiares de los secuestrados, anunció que solicitará reunirse con Trump durante su próxima visita a Israel, en agradecimiento por la mediación estadounidense. Con este acuerdo, Israel y Hamás dan el primer paso hacia el fin de un conflicto que mantuvo en vilo a toda la región durante dos años y dejó decenas de miles de víctimas.