El 8 de septiembre 2025 ANSES va a depositar $390.277: a quiénes le corresponde

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos de las jubilaciones y pensiones para septiembre de 2025. El organismo aplicó un ajuste del 1,9% basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, según lo establecido por el sistema de movilidad jubilatoria. En tanto, el bono de $70.000 se mantiene como medida de protección del poder adquisitivo.
Además, ANSES confirmó que el cronograma de pagos seguirá el orden habitual según la terminación del DNI, y los beneficiarios podrán consultar su fecha de cobro a través de la aplicación Mi ANSES o el sitio web oficial.
Monto de las jubilaciones de ANSES en septiembre
El Decreto 274/24 estableció los nuevos valores de las prestaciones según el IPC de julio. La jubilación mínima quedó en $320.277,17, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en $256.221,74. Las jubilaciones máximas alcanzaron los $2.155.162,17.
El bono de $70.000 se mantendrá como medida de protección del poder adquisitivo, pero con un alcance más selectivo. Los jubilados que perciben entre $320.277,18 y $390.277,16 obtendrán un monto parcial que completará su ingreso hasta los $390.277,17. Esta medida busca equilibrar el impacto de la inflación sin extender el beneficio a quienes superan el nuevo límite de ingresos establecido.
Cómo se cobra el bono de $70.000
El bono completo de $70.000 se acreditará automáticamente a los jubilados con haberes de hasta $320.277,17. Quienes perciban entre $320.277,18 y $390.277,16 recibirán un refuerzo proporcional para alcanzar los $390.277,17. Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, las pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y las pensiones graciables también accederán a este beneficio.
El Decreto 231/2025 estableció que el bono alcanzará a los beneficiarios de prestaciones contributivas y no contributivas vigentes en el mes de cobro. El refuerzo se depositará junto con el haber mensual sin necesidad de trámites adicionales, siguiendo el cronograma habitual según la terminación del DNI.
Cuándo cobro la jubilación de ANSES en septiembre 2025
El cronograma de pagos de ANSES para septiembre de 2025 seguirá la distribución habitual según la terminación del DNI.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre
Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre
Prestación por Desempleo Plan 1
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre
Prestación por Desempleo plan 2
- Todas las terminaciones de documento: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre
