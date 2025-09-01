El 8 de septiembre 2025 ANSES va a depositar $390.277: a quiénes le corresponde

El organismo previsional informó las fechas de cobro de sus prestaciones que para el noveno mes del año vienen con aumentos y extras.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos de las jubilaciones y pensiones para septiembre de 2025. El organismo aplicó un ajuste del 1,9% basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, según lo establecido por el sistema de movilidad jubilatoria. En tanto, el bono de $70.000 se mantiene como medida de protección del poder adquisitivo.

Además, ANSES confirmó que el cronograma de pagos seguirá el orden habitual según la terminación del DNI , y los beneficiarios podrán consultar su fecha de cobro a través de la aplicación Mi ANSES o el sitio web oficial.

El Decreto 274/24 estableció los nuevos valores de las prestaciones según el IPC de julio. La jubilación mínima quedó en $320.277,17 , mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en $256.221,74. Las jubilaciones máximas alcanzaron los $2.155.162,17 .

El bono de $70.000 se mantendrá como medida de protección del poder adquisitivo, pero con un alcance más selectivo. Los jubilados que perciben entre $320.277,18 y $390.277,16 obtendrán un monto parcial que completará su ingreso hasta los $390.277,17. Esta medida busca equilibrar el impacto de la inflación sin extender el beneficio a quienes superan el nuevo límite de ingresos establecido.

Cómo se cobra el bono de $70.000

El bono completo de $70.000 se acreditará automáticamente a los jubilados con haberes de hasta $320.277,17. Quienes perciban entre $320.277,18 y $390.277,16 recibirán un refuerzo proporcional para alcanzar los $390.277,17. Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, las pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y las pensiones graciables también accederán a este beneficio.

El Decreto 231/2025 estableció que el bono alcanzará a los beneficiarios de prestaciones contributivas y no contributivas vigentes en el mes de cobro. El refuerzo se depositará junto con el haber mensual sin necesidad de trámites adicionales, siguiendo el cronograma habitual según la terminación del DNI.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en septiembre 2025

El cronograma de pagos de ANSES para septiembre de 2025 seguirá la distribución habitual según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre

Prestación por Desempleo Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

Prestación por Desempleo plan 2