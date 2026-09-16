Una madre relató cómo continúa la actividad tras el disparo en un colegio de La Matanza + Agregar ámbito en









Luego del disparo accidental de un arma dentro de un aula, las clases siguen con normalidad. Qué pasará con el alumno involucrado y cuáles son las medidas que tomó el establecimiento.

El establecimiento educativo donde ocurrió el accidente

Una madre de un alumno del Instituto Jesús María Plaza, en el partido de La Matanza, relató cómo se desarrolla la actividad escolar tras el episodio en el que un estudiante llevó un arma que se disparó de manera accidental dentro del aula. Según explicó, el establecimiento retomó su funcionamiento habitual, mientras que el adolescente involucrado continuará con modalidad virtual.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con su testimonio, las autoridades informaron a las familias sobre las medidas adoptadas y reforzaron los canales de comunicación. “Nos dijeron que nos quedemos tranquilas”, señaló, al tiempo que destacó que el colegio puso a disposición acompañamiento psicológico para los estudiantes.

El hecho ocurrió en la localidad de Villa Dorrego, cuando un alumno de 15 años ingresó con un revólver calibre .32 en su mochila. La detonación se produjo al dejar el bolso en el aula. No hubo personas heridas.

Cómo respondió la institución tras el episodio La mujer indicó que su hijo, que cursa el nivel secundario, regresó a clases sin modificaciones en la rutina diaria. “El resto de los chicos sigue asistiendo normalmente”, afirmó.

El hecho ocurrió en la localidad de Villa Dorrego, cuando un alumno de 15 años ingresó con un revólver calibre .32 en su mochila. La detonación se produjo al dejar el bolso en el aula. No hubo personas heridas. Además, valoró el accionar del equipo directivo y docente frente a la situación. “Nunca tuve inconvenientes con el colegio”, expresó, y remarcó el acompañamiento brindado tras lo ocurrido.

En ese marco, detalló que en las reuniones con familias también se abordan temas vinculados con la convivencia escolar, como el bullying y los vínculos entre los alumnos, con el objetivo de reforzar la prevención. Qué se sabe del alumno y la investigación La madre consultada aclaró que no tenía información directa sobre el adolescente que llevó el arma ni sobre posibles conflictos con otros estudiantes. “Creo que tenía una relación normal con sus compañeros”, sostuvo. Tras el episodio, la Policía secuestró el revólver, que tenía municiones en su interior, y la causa quedó bajo investigación por portación ilegal de arma de fuego. Según trascendió, la madre del menor declaró ante la Justicia que desconocía la presencia del arma y que la misma pertenecería al padre del adolescente. Mientras avanza la investigación, el caso continúa bajo análisis judicial.