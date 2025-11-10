El árbol mas antiguo del mundo tiene 4.000 años de vida y todavía da frutos

A partir de ser declarado Monumento Natural por el gobierno griego en 1997, se convirtió en uno de los lugares más visitados de la Isla de Creta.

El árbol mas antiguo del mundo tiene 4.000 años de vida y todavía produce aceitunas.

En el corazón del Mediterráneo se encuentra el árbol más antiguo del mundo . En una pequeña localidad del oeste de la isla de Creta, llamada Ano Vouves, crece un olivo que tiene unos 4.000 años y que todavía produce aceitunas.

Su nombre es Olivo de Vouves y pertenece a la especie Olea europaea L. A diferencia de otros árboles monumentales, no es una reliquia seca ni un tronco fósil, si no que su copa se mantiene verde y con brotes nuevos año tras año, lo que demuestra su vigencia biológica tras el paso del tiempo.

A partir de ser declarado Monumento Natural por el Gobierno griego en 1997, se convirtió en uno de los lugares más visitados de la Isla de Creta.

Ano Vouves se encuentra a unos 30 kilómetros de Chania , una de las ciudades más pintorescas del oeste de Creta . Allí se encuentra el Museo del Olivo de Vouves , creado en 2009.

Entre las actividades que se pueden hacerse destaca el recorrido por las antiguas prensas, herramientas tradicionales y fotografías que narran la relación del pueblo cretense con el aceite de oliva y con el espécimen milenario.

El entorno es ideal para una escapada de medio día. Hay caminos rurales, pequeños restaurantes familiares y vistas panorámicas de los olivares que decoran la isla.

Los visitantes también pueden comprar aceites locales, degustar platos con aceitunas frescas y participar, en ciertas épocas del año, de la cosecha simbólica de aceitunas que se organiza junto al museo.

El olivo de Vouves: los detalles

El olivo de Vouves no solo es un símbolo histórico, es también un fenómeno natural que todavía intriga a los científicos y los visitantes de la isla de Creta.