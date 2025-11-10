Atención jubilados: varias oficinas de IPS cerrarán por un motivo especial







Un importante anuncio del organismo previsional bonaerense con respecto a la atención al público.

Los jubilados que dependen del IPS no tendrán atención presencial es estas instituciones. Imagen: Freepik

Los jubilados del sistema previsional de la provincia de Buenos Aires y beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS) en general, deben tener en cuenta un cambio importante en la atención al público en algunas delegaciones. El organismo comunicó que varias de sus oficinas permanecerán cerradas por un motivo especial.

En efecto, se anunció que varias oficinas de IPS cerrarán con motivo del día del empleado municipal. A continuación, se detallarán cuáles son y qué localidades estarán afectadas.

IPS Algunas sedes del organismo permanecerán cerradas este 10 de noviembre. Imagen: IPS Las oficinas de IPS que cierran por el día del Trabajador Municipal El cierre se debe a la conmemoración del Día del Trabajador Municipal, por lo que aquellas delegaciones que funcionan en dependencias municipales adaptarán su atención al público, quedando suspendida durante el lunes.

Según el cronograma oficial, quedan alcanzadas las oficinas de los municipios de: Benito Juárez, Chacabuco, Escobar, Ituzaingó, Junín, General Villegas, Lincoln, Luján, Monte, Rauch, Salliqueló y San Martín, que permanecerán sin atención al público ese día.

Las actividades en esas sedes se retomarán en su horario habitual al día siguiente, sin que ello altere los pagos o trámites esenciales. La suspensión es de carácter extraordinario únicamente por la celebración del día del Trabajador Municipal, y el resto de las oficinas del IPS funcionan normalmente.

