El detenido por el ataque al intendente de San Francisco negó las acusaciones en su contra

"No sabemos con qué pruebas cuenta la fiscalía, pero sabemos la posición del cliente, y es que él no atentó contra la vida del intendente y no tiene nada que ver con esto", comentó el letrado, que además indicó que "cuando el intendente mejore, va a variar con la definición del hecho que en un principio había dado".

Cornaglia, comentó en declaraciones radiales, que su cliente es un reconocido profesional de 52 años que no tiene antecedentes penales ni de agresividad y que conoce al intendente desde hace más de 20.

"Está excepcionalmente de buen ánimo. Dice que tiene que parar esta locura, pero entiende que es un proceso judicial y tendrá que seguir adelante. Cree que va a salir airoso y yo le creo lo que me dice", indicó el abogado.

Bernarte fue gravemente herido en el abdomen el pasado domingo a la salida de un festejo por el Día del Bancario.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 cuando en las inmediaciones del Superdomo, en Vélez Sarsfield y 25 de Mayo, de San Francisco, Bernarte se disponía a subir a su camioneta y ahí fue abordado por un hombre que le realizó un disparo en el abdomen y se escapó.

Horas más tarde, la Policía detuvo como principal sospechoso a un joven de 27 años, Renato Lucato, y horas más tarde aprehendieron a su padre, Carlos Lucato, un odontólogo que es esposo de una empleada municipal.

Lucato padre continuó detenido, mientras que se determinó que su hijo fuese liberado, aunque continuará vinculado a la causa. Las sospechas apuntan a que el ataque se produjo por un asunto personal.