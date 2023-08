El dolor del padre de la joven que murió en Kosovo y el curioso mensaje de su novio

María Clara Urdangaray (2).webp María Clara Urdangaray.

"No puedo más, es mi única hija, ¿Qué voy a hacer ahora? No puedo más, estoy roto... Por favor, ayudáme, necesito repatriar a mi hija, necesito tenerla acá y no sé cómo voy a hacer. No tengo plata, no hablo idiomas, soy bruto, sólo sé laburar nada más", expresó con dolor Facundo.

Por ahora, el único detenido que tiene la causa es el joven nacido en la ciudad de Drenas y que estará en prisión por lo menos un mes hasta que avance la investigación.

femicidio argentina kosovo.jpg Captura

María Clara y el detenido se conocieron hace cuatro meses en una fiesta privada en Barcelona, España, donde ella trabajaba como moza. Según explicaron allegados a la víctima, la relación no era la mejor y había muchos conflictos.

Sin embargo, la joven decidió viajar con Nika hasta Kosovo por el casamiento de su hermano: "En los videos se la veía bien, feliz", dijo su padre en declaraciones al canal de noticias TN, y agregó: "Suponemos que esto pasó después del casamiento. Supuestamente era arquitecto, ella decía que era arquitecto no sé lo que es verdad ni qué es mentira".

femicidio argentina kosovo.jpg Redes

Al ser consultado si lo conocían, el hombre respondió: "Solo vimos alguna foto que ella había mandado. Él siempre se mostraba de espaldas y hay una sola foto de él de frente. Es la única persona que estaba en la habitación cuando llegó la Policía".