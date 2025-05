El famoso youtuber Frank Cuesta admitió que no tiene cáncer ni protege animales

Luego, Cuesta admitió que nunca rescató animales: “He de decir que he sido un personaje y poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema que tengo de mitomanía y ego”. También reveló que no es veterinario ni herpetólogo, como muchos creían. “Tengo conocimientos que no son básicos de animales, pero tampoco son conocimientos profesionales”.