La escapada rural en Buenos Aires que no te podés perder: tradición e historia a solo dos horas de la capital







Ideal para quienes buscan desconectarse de la ciudad y hacer turismo dentro del territorio de la Provincia.

Un pueblo ideal para conocer y visitar en la provincia de Buenos Aires. Freepik

Los pequeños pueblos rurales se han convertido en una de las opciones más buscadas para quienes desean desconectarse de la rutina y hacer turismo en la provincia de Buenos Aires. Lejos del ruido urbano, estos destinos ofrecen paisajes naturales, historia, buena gastronomía y el encanto de la vida sencilla en comunidad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre ellos, Gorostiaga se destaca como una de las escapadas bonaerenses más pintorescas. Con su estilo antiguo, su ambiente relajado y una rica tradición local, este rincón invita a pasar un fin de semana distinto, rodeado de naturaleza, silencio y buena comida.

Gorostiaga Grandes espacios verdes, llamativas construcciones y una gastronomía tentadora hacen que la visita sea casi obligatoria. Imagen: La Razón Chivilcoy Dónde se ubica Gorostiaga El pueblo de Gorostiaga se encuentra en el partido de Chivilcoy, a unos 20 kilómetros de la ciudad cabecera y a poco más de 150 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está rodeado por extensos campos, caminos rurales y pequeñas localidades que conservan la esencia del interior bonaerense, como Ramón Biaus, Moquehuá y Emilio Ayarza.

Su ubicación privilegiada, a mitad de camino entre Buenos Aires y el centro de la provincia, lo convierte en un destino ideal para quienes buscan una escapada corta pero reconfortante. A pesar de su tamaño, conserva un valioso patrimonio histórico vinculado al desarrollo ferroviario y al auge agrícola de principios del siglo XX.

Qué se puede hacer en Gorostiaga En Gorostiaga el tiempo parece detenerse. Sus calles de tierra, sus casas antiguas y la calma del entorno crean el escenario perfecto para un descanso en contacto con la naturaleza. Una de las actividades más atractivas es recorrer el casco urbano y visitar la antigua estación de tren, que aún conserva su estructura original y es punto de encuentro para locales y visitantes.

El entorno rural invita a disfrutar de paseos a pie o en bicicleta, ideales para admirar los atardeceres de campo y la inmensidad del paisaje bonaerense. Además, el pueblo cuenta con propuestas gastronómicas típicas, donde se puede degustar comida casera, carnes al asador y productos regionales elaborados por los propios habitantes. Durante los fines de semana, muchos viajeros se acercan para disfrutar de la tranquilidad, la hospitalidad de los vecinos y el aire puro, elementos que hacen de Gorostiaga un refugio perfecto para quienes buscan desconectar y reconectar con lo esencial. Cómo ir hasta Gorostiaga Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puede llegar a Gorostiaga en auto particular tomando la Ruta Nacional 5 en dirección a Chivilcoy. El recorrido dura aproximadamente dos horas y media, dependiendo del tránsito, y atraviesa localidades como Luján, Mercedes y Suipacha. Una vez en Chivilcoy, se debe tomar la Ruta Provincial 30 y luego el acceso a Gorostiaga, perfectamente señalizado y en buenas condiciones. Es un viaje corto, cómodo y con paisajes de campo que acompañan durante todo el trayecto, ideal para una escapada de fin de semana sin complicaciones.