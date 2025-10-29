SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

29 de octubre 2025 - 13:30

La escapada rural en Buenos Aires que no te podés perder: tradición e historia a solo dos horas de la capital

Ideal para quienes buscan desconectarse de la ciudad y hacer turismo dentro del territorio de la Provincia.

Un pueblo ideal para conocer y visitar en la provincia de Buenos Aires.

Freepik

Los pequeños pueblos rurales se han convertido en una de las opciones más buscadas para quienes desean desconectarse de la rutina y hacer turismo en la provincia de Buenos Aires. Lejos del ruido urbano, estos destinos ofrecen paisajes naturales, historia, buena gastronomía y el encanto de la vida sencilla en comunidad.

Entre ellos, Gorostiaga se destaca como una de las escapadas bonaerenses más pintorescas. Con su estilo antiguo, su ambiente relajado y una rica tradición local, este rincón invita a pasar un fin de semana distinto, rodeado de naturaleza, silencio y buena comida.

Grandes espacios verdes, llamativas construcciones y una gastronomía tentadora hacen que la visita sea casi obligatoria.

Dónde se ubica Gorostiaga

El pueblo de Gorostiaga se encuentra en el partido de Chivilcoy, a unos 20 kilómetros de la ciudad cabecera y a poco más de 150 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está rodeado por extensos campos, caminos rurales y pequeñas localidades que conservan la esencia del interior bonaerense, como Ramón Biaus, Moquehuá y Emilio Ayarza.

Su ubicación privilegiada, a mitad de camino entre Buenos Aires y el centro de la provincia, lo convierte en un destino ideal para quienes buscan una escapada corta pero reconfortante. A pesar de su tamaño, conserva un valioso patrimonio histórico vinculado al desarrollo ferroviario y al auge agrícola de principios del siglo XX.

Qué se puede hacer en Gorostiaga

En Gorostiaga el tiempo parece detenerse. Sus calles de tierra, sus casas antiguas y la calma del entorno crean el escenario perfecto para un descanso en contacto con la naturaleza. Una de las actividades más atractivas es recorrer el casco urbano y visitar la antigua estación de tren, que aún conserva su estructura original y es punto de encuentro para locales y visitantes.

El entorno rural invita a disfrutar de paseos a pie o en bicicleta, ideales para admirar los atardeceres de campo y la inmensidad del paisaje bonaerense. Además, el pueblo cuenta con propuestas gastronómicas típicas, donde se puede degustar comida casera, carnes al asador y productos regionales elaborados por los propios habitantes.

Durante los fines de semana, muchos viajeros se acercan para disfrutar de la tranquilidad, la hospitalidad de los vecinos y el aire puro, elementos que hacen de Gorostiaga un refugio perfecto para quienes buscan desconectar y reconectar con lo esencial.

Cómo ir hasta Gorostiaga

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puede llegar a Gorostiaga en auto particular tomando la Ruta Nacional 5 en dirección a Chivilcoy. El recorrido dura aproximadamente dos horas y media, dependiendo del tránsito, y atraviesa localidades como Luján, Mercedes y Suipacha.

Una vez en Chivilcoy, se debe tomar la Ruta Provincial 30 y luego el acceso a Gorostiaga, perfectamente señalizado y en buenas condiciones. Es un viaje corto, cómodo y con paisajes de campo que acompañan durante todo el trayecto, ideal para una escapada de fin de semana sin complicaciones.

