No es Carnaval: febrero cuenta con un feriado oculto que necesitás conocer

Los feriados locales pueden pasar desapercibidos y alterar trámites y horarios en plena semana: conviene revisar el listado antes de organizarte.

Además de los feriados conocidos, hay fechas locales que pueden cambiar la rutina en distintos puntos del país. Pixabay

En el calendario argentino, no todos los feriados tienen alcance nacional: también existen fechas locales que cambian la rutina según el distrito. Ahí aparece una diferencia clave con los “días no laborables”, que pueden depender de cada empleador. Por eso conviene chequear listas oficiales antes de planear.

En la provincia de Buenos Aires, febrero de 2026 incluyó varios asuetos municipales y patronales. Entre ellos, una fecha pasó más desapercibida porque no figura como feriado nacional y se aplica en una localidad puntual, con impacto directo en trámites y actividad bancaria dentro de la zona.

Feriados En febrero hay feriados que no aparecen en el calendario nacional y solo rigen a nivel local, por lo que conviene revisar cómo impactan en cada distrito. Imagen: Freepik Por qué es feriado el 19 de febrero de 2026 El jueves 19 de febrero de 2026 se conmemoró el aniversario fundacional de Indio Rico, en el partido de Coronel Pringles. Por ese motivo, la fecha apareció en el listado de feriados locales bonaerenses vigente para febrero de 2026.

Según el mismo esquema informativo, estos feriados se publicaron para organizar la operatoria en unidades de negocio de Banco Provincia y otras dependencias vinculadas al calendario local. En esta nómina, además, se aclaró que cuando una fecha figura con asterisco pasa a considerarse “día no laborable” si cae sábado, domingo o coincide con un feriado nacional.

Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

