Un fin de semana largo en la previa de Carnaval: decretan feriado para el 9 de febrero

Quienes no hayan tenido vacaciones en enero y febrero tienen algo en común: miran constantemente de reojo el calendario de feriados en la búsqueda de un día que les permita descansar en medio de jornadas donde el calor es cada vez más fuerte, por lo que lo primero que observan son las fechas del carnaval.
Pero para fortuna de muchos, aunque no de todos, habrá una gran novedad que les permitirá contar con un día no laborable en la previa de un fin de semana. Así podrán aprovechar el lunes 9 de febrero para anexarlo con el sábado y domingo previos, obteniendo la oportunidad de tener tres jornadas libres de trabajo.
Por qué es feriado el 9 de febrero de 2026
Cabe remarcar que esta jornada no formará parte del calendario de feriados a nivel nacional y será de alcance local. Precisamente, este lunes 9 de febrero será día no laborable para los vecinos de la localidad de Fortín Acha, que pertenece al partido de Leandro N. Alem, ya que celebrará su aniversario fundacional.
Esto no afectará al sector privado; principalmente quienes tendrán la posibilidad de descansar son los del sector público y empleados del Banco Provincia. Esto no significa que su empleador pueda adherirse al mismo y otorgarles la chance de descansar, pero quedará sujeto a lo que decida cada uno.
Calendario de feriados 2026 en Argentina
Feriados inamovibles de 2026
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
