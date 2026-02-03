SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

3 de febrero 2026 - 06:30

El Gobierno decretó feriado el 4 de febrero de 2026: de qué trata y quiénes podrán aprovecharlo

El calendario de feriados suma una fecha especial en febrero: a quiénes alcanza el día no laborable y qué tener en cuenta para organizarse.

Un día no laborable en pleno verano altera agendas y genera expectativas entre quienes quedan alcanzados por la medida.

En pleno feriados de verano, muchas localidades suman fechas propias por aniversarios o fiestas patronales. Esa lógica de celebraciones locales, que suele ordenarse en calendarios municipales, explica por qué algunos vecinos tienen un día extra de descanso, aunque el resto del país siga con su rutina.

La clave está en el lugar donde vivís o trabajás: no es un feriado nacional, sino una jornada especial que impacta en una zona puntual. Para quienes quedan alcanzados, puede ser una oportunidad para frenar, organizar trámites con tiempo o armar una escapada corta sin pedir días.

El inesperado feriado que podría darte un descanso extra en febrero.

Por qué es feriado el 4 de febrero de 2026

El 4 de febrero se vuelve día no laborable en Mar del Sur, una localidad del partido de General Alvarado, por su aniversario fundacional. En este tipo de fechas, la actividad pública y parte de la privada suele acomodarse a la celebración, con cierres parciales y cambios en la atención habitual.

El alcance, de todos modos, no es automático para toda la provincia. En general, estos feriados locales se aplican a quienes residen o cumplen tareas en la zona y dependen de lo que dispongan las autoridades y los empleadores. Por eso conviene chequear qué servicios abren, qué pasa con bancos y escuelas, y si hay eventos por la conmemoración.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles de 2026

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 17 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2026

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

