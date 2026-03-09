El feriado de marzo que seguramente no conocías y cortará tu semana laboral + Seguir en









Algunas localidades tendrán una jornada especial que modificará su rutina y les dará un descanso inesperado a los vecinos.

Marzo cuenta con un feriado inesperado para algunos afortunados. Imagen: Freepik

Todos esperan los feriados, esas fechas especiales en las que, a pesar de caer en día de semana, no hay que ir a trabajar. Sin embargo, lo que muchos no saben es que también existen jornadas especiales que solo impactan en determinadas ciudades o pueblos.

Durante marzo 2026 aparece una de esas fechas poco conocidas. En la tercera semana del mes, llegará un asueto que modificará la rutina en algunas localidades bonaerenses y que para muchos vecinos llega como un respiro inesperado en medio de la semana.

Descanso de feriado Imagen: Freepik A qué se debe el feriado del 17 de marzo de 2026 El martes 17 de marzo de 2026 será feriado para varias comunidades de la provincia de Buenos Aires. Ese día distintas localidades celebran sus aniversarios fundacionales o festividades patronales, motivo por el cual se declara un asueto administrativo local.

Entre los casos confirmados está Quenumá, una localidad del partido de Salliqueló, que recuerda la fecha en que se estableció oficialmente el pueblo. En esa misma jornada también conmemora su origen la localidad de Patricios, ubicada en el partido de Nueve de Julio.

A estos festejos se suma Mariano Alfonzo, en el partido de Pergamino, donde el 17 de marzo coincide con la celebración patronal de su comunidad. El asueto alcanza principalmente a dependencias municipales, oficinas estatales y entidades vinculadas a la administración pública. Es importante tener en cuenta que la adhesión del sector privado depende de la decisión de cada empleador.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

