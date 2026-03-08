Decretan feriado el 10 de marzo: a quién le corresponde este día extra de descanso + Seguir en









El tercer mes del año llega con la vuelta a las clases de los más chicos, por lo que otro grupo celebrará este asueto que favorecerá a muchos afortunados.

Marzo trae la vuelta a clases, por lo que ahora los feriados serán prioridad tanto de trabajadores como estudiantes. Freepik

La llegada de marzo viene acompañada de muchas cargas para los trabajadores, ya que marcan el inicio de la vuelta al colegio para los chicos. Por esto, ahora tanto los laburantes como los estudiantes son los que miran de reojo el calendario de feriados en la búsqueda de un descanso.

Si bien este mes no suele contar con muchos asuetos que tengan alcance nacional, si hay fechas que pueden jugarle a favor a quienes vuelven a la rutina o están agotados por la misma. Eso sí, no afectará a todos por igual, aunque será un alivio para quienes sí puedan disfrutarlo.

Feriados septiembre 29.jpg Marzo tendrá una jornada que aliviará la semana de muchos afortunados. Freepik A qué se debe el feriado del 10 de marzo de 2026 Cabe destacar que esta jornada en particular no formará parte del calendario de feriados a nivel nacional. Alcanzará a un sector de la provincia de Buenos Aires, más precisamente a Curaru. La localidad bonaerense del partido de Carlos Tejedor celebrará su aniversario fundacional.

Ante este panorama, el martes 10 de marzo no trabajarán los empleados públicos ni los del Banco Provincia. En cuanto al sector privado, restará saber la decisión que tomarán algunos empleadores, ya que podrían adherirse al mismo en caso de considerarlo.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

