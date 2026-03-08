SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

8 de marzo 2026 - 07:15

Decretan feriado el 10 de marzo: a quién le corresponde este día extra de descanso

El tercer mes del año llega con la vuelta a las clases de los más chicos, por lo que otro grupo celebrará este asueto que favorecerá a muchos afortunados.

Freepik

La llegada de marzo viene acompañada de muchas cargas para los trabajadores, ya que marcan el inicio de la vuelta al colegio para los chicos. Por esto, ahora tanto los laburantes como los estudiantes son los que miran de reojo el calendario de feriados en la búsqueda de un descanso.

Si bien este mes no suele contar con muchos asuetos que tengan alcance nacional, si hay fechas que pueden jugarle a favor a quienes vuelven a la rutina o están agotados por la misma. Eso sí, no afectará a todos por igual, aunque será un alivio para quienes sí puedan disfrutarlo.

Informate más
Feriados septiembre 29.jpg
A qué se debe el feriado del 10 de marzo de 2026

Cabe destacar que esta jornada en particular no formará parte del calendario de feriados a nivel nacional. Alcanzará a un sector de la provincia de Buenos Aires, más precisamente a Curaru. La localidad bonaerense del partido de Carlos Tejedor celebrará su aniversario fundacional.

Ante este panorama, el martes 10 de marzo no trabajarán los empleados públicos ni los del Banco Provincia. En cuanto al sector privado, restará saber la decisión que tomarán algunos empleadores, ya que podrían adherirse al mismo en caso de considerarlo.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles de 2026

  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

  • Viernes 17 de abril: Viernes Santo

  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2026

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

