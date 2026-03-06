Una semana llena de feriados: los días libres de marzo 2026 que seguramente no conocías + Seguir en









El tercer mes del año trae grandes novedades para muchos afortunados, que podrán aprovechar este descanso inesperado.

El tercer mes del 2026 llega con novedades en su segunda semana. Freepik

Marzo suele ser el mes que, en el calendario de feriados a nivel nacional, otorga pocos días que pueden ser aprovechados por todos. Pero también tiene jornadas no muy conocidas, que suelen requerir aprobación para poder llevarse a cabo y le darán un descanso inesperado a varios afortunados.

Si bien cabe remarcar que no todo el mundo podrá aprovecharlo, sí serán un gran número de agraciados los que tendrán la chance de poder disfrutar de este asueto. Incluso, hay quienes tendrán que esperar hasta último momento, ya que podrían llevarse grandes noticias del mismo.

Descanso de feriado Marzo llega con grandes novedades para muchos afortunados. Imagen: Freepik Los feriados de la segunda semana de marzo 2026 Hay que destacar que esta jornada no formará parte del calendario nacional, pero sí será a nivel local, más precisamente en la provincia de Buenos Aires. Es que el martes 10 de marzo, la localidad de Curarú, del partido de Carlos Tejedor, celebrará su aniversario.

Esto significará el cese de las actividades del sector público y los empleados del Banco Provincia para esa fecha. Los que se desempeñen en el sector privado, de momento, no se adhirieron al asueto, aunque esto podría ser modificado en caso de que sus empleadores consideren que sea necesario.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

