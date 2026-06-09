Se acerca el debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo, y los partidos que no son los fines de semana suelen complicar a muchos trabajadores o estudiantes si quieren seguir de cerca al combinado nacional. Por eso, lo primero que uno mira es el calendario de feriados, para encontrar una fecha que permita ver fútbol de manera tranquila.
El feriado perfecto para disfrutar del segundo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026
Si bien muchos estaban preocupados, ahora podrán estar tranquilos para ver a la Albiceleste, ya que tendrán una jornada libre de responsabilidades.
-
Por qué junio 2026 tiene un desconocido feriado que solo afecta a Buenos Aires
-
El Gobierno decretó feriado del 8 de junio para Buenos Aires: de qué trata
Si bien en este Mundial 2026 no se esperaban grandes novedades para los duelos de la fase de grupos, existe un grupo que podrá vivir el juego del combinado nacional fuera de sus responsabilidades, ya que tendrá una jornada libre que no esperaban.
Por qué es feriado el 22 de junio de 2026
Cabe remarcar que este día no formará parte del calendario nacional de feriados y será pura y exclusivamente de alcance local, más precisamente para un sector de la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que el partido de Ayacucho celebrará su aniversario fundacional el lunes 22 de junio.
Esto afectará principalmente a la actividad pública y a los empleados del Banco Provincia, quienes podrán ver el segundo juego de Argentina en el Mundial 2026, correspondiente a la fase de grupos, y que será ante Austria a las 14:00. Quienes se desempeñen en el sector privado podrían no estar exentos, ya que algunos empleadores podrían optar por adherirse para que sus trabajadores puedan ver al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
- Temas
- Feriados