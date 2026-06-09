El feriado perfecto para disfrutar del segundo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Si bien muchos estaban preocupados, ahora podrán estar tranquilos para ver a la Albiceleste, ya que tendrán una jornada libre de responsabilidades.

Varios afortunados podrán tener un descanso extra y ver a la Albiceleste más relajados. Freepik

Se acerca el debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo, y los partidos que no son los fines de semana suelen complicar a muchos trabajadores o estudiantes si quieren seguir de cerca al combinado nacional. Por eso, lo primero que uno mira es el calendario de feriados, para encontrar una fecha que permita ver fútbol de manera tranquila.

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Si bien en este Mundial 2026 no se esperaban grandes novedades para los duelos de la fase de grupos, existe un grupo que podrá vivir el juego del combinado nacional fuera de sus responsabilidades, ya que tendrá una jornada libre que no esperaban.

Argentina Cuenta de X: @Argentina La Albiceleste disputará el Mundial 2026 y habrá una novedad en el calendario de feriados que hará que muchos no se pierdan el partido. Cuenta de X: @Argentina

Por qué es feriado el 22 de junio de 2026 Cabe remarcar que este día no formará parte del calendario nacional de feriados y será pura y exclusivamente de alcance local, más precisamente para un sector de la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que el partido de Ayacucho celebrará su aniversario fundacional el lunes 22 de junio.

Esto afectará principalmente a la actividad pública y a los empleados del Banco Provincia, quienes podrán ver el segundo juego de Argentina en el Mundial 2026, correspondiente a la fase de grupos, y que será ante Austria a las 14:00. Quienes se desempeñen en el sector privado podrían no estar exentos, ya que algunos empleadores podrían optar por adherirse para que sus trabajadores puedan ver al conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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