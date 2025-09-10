El feriado perfecto para recargar energías: el descanso inesperado para Buenos Aires







Septiembre no se destaca por tener muchos feriados, pero hay un día ideal que beneficiará a varios afortunados con un merecido descanso.

El calendario de septiembre, un mes con pocos feriados, le regala un día de descanso a varios afortunados.

Los feriados suelen ser un respiro muy esperado en medio de la rutina, ya que permiten frenar las obligaciones cotidianas y aprovechar el tiempo de otra manera. Para muchos, son la oportunidad justa de hacer una escapada, compartir en familia o simplemente descansar sin mirar el reloj.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En septiembre aparece una fecha particular que no figura entre los grandes fines de semana largos del año. Es un feriado local, inesperado para algunos, pero que cobra valor al ofrecer un día libre en plena semana y que se vive de manera especial en su lugar de celebración.

Feriados Descanso Estos feriados son ideales para tener un descanso merecido durante la semana.

Por qué es feriado el 11 de septiembre de 2025 El 11 de septiembre de 2025 será feriado en María Ignacia Vela, una localidad del partido de Tandil, por su aniversario fundacional. La fecha fue incluida en el calendario oficial de feriados locales de la provincia y alcanza tanto a instituciones públicas como a buena parte de la actividad privada del pueblo.

Este descanso exclusivo se transforma en una ocasión para conmemorar la historia y reforzar la identidad de la comunidad. Más allá de que no se extienda a todo el país, representa un día significativo para quienes viven allí, marcado por el sentido de pertenencia y la tradición de celebrar sus raíces.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Temas Feriados