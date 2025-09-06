Otro fin de semana largo: el feriado de septiembre 2025 que alcanza a estas personas







Septiembre trae una sorpresa al calendario de feriados: un viernes libre en Buenos Aires que convierte el fin de semana en plan perfecto.

Entre aniversarios y celebraciones locales, septiembre suma feriados que permiten cortar la rutina y disfrutar de un descanso más prolongado. Depositphotos

En un calendario lleno de feriados, septiembre sorprende con una nueva oportunidad para cortar la rutina. Un día extra de descanso se suma a la agenda y convierte un simple fin de semana en una escapada ideal. Con solo organizarse, se pueden aprovechar mejor estas fechas.

La chance de extender el descanso no llega sola: trae consigo celebraciones históricas y patronales que marcan identidad en cada localidad. El próximo 12 de septiembre se perfila como una de esas fechas clave para planear viajes cortos o disfrutar de un respiro necesario.

feriados octubre salida.jpg Este tipo de feriados locales se vuelven un alivio en medio del año laboral. Representan un corte que permite reordenar energías, reconectar con la familia o incluso disfrutar del ocio en la propia ciudad sin mayores gastos.

Por qué es feriado el viernes 12 de septiembre de 2025 El viernes 12 de septiembre no figura entre los feriados nacionales, pero sí en el calendario local de la provincia de Buenos Aires. Ese día, la localidad de Baigorrita, en el partido de General Viamonte, celebra su aniversario fundacional, lo que otorga carácter no laborable en la zona.

Aunque se trate de un feriado regional, su impacto se siente más allá del pueblo. Al caer en viernes, muchos bonaerenses aprovechan la oportunidad para organizar escapadas cortas hacia destinos cercanos, combinando descanso y turismo interno.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

