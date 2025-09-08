Millones de argentinos revisan cada año el calendario laboral para organizar escapadas, salidas o simples descansos. Los feriados locales suelen pasar desapercibidos fuera de sus comunidades, pero representan una oportunidad perfecta para extender el tiempo libre.
Feriado sorpresa mañana, 9 de septiembre 2025: a qué se debe y quiénes podrán aprovecharlo
Será día no laborable en varias ciudades de Buenos Aires por celebraciones patronales y aniversarios.
El martes 9 de septiembre es uno de esos casos: en distintas localidades bonaerenses se decretó día no laborable por motivos patronales o aniversarios fundacionales. Para los residentes, la fecha implica descanso y, en muchos casos, celebración.
A qué se debe el feriado del 9 de septiembre de 2025
El 9 de septiembre no figura dentro del listado de feriados nacionales, pero sí integra el calendario de días no laborables de la provincia de Buenos Aires. Entre los municipios alcanzados se encuentran San Fernando, que celebra su fiesta patronal, y El Triunfo (Lincoln), por su aniversario fundacional.
La declaración de feriado local permite que escuelas, oficinas públicas y parte del sector privado interrumpan sus actividades. Aunque su alcance no es provincial ni nacional, el impacto en las comunidades es significativo, ya que se convierten en jornadas de encuentro social y cultural.
Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
