El Gobierno lo confirmó: por qué es feriado el 8 de septiembre de 2025







En un mes dónde no abundan los feriados, hay un grupo de personas que podrán gozar de un día libre.

Septiembre no se destaca por contener muchos feriados, pero habrá queines tendrán un fin de semana largo poco conocido.

Septiembre tiene varias fechas especiales, entre ellas el Día de la Primavera, pero el mismo no forma parte del calendario de feriados. Ya de por sí, este mes no se destaca por traer días de descanso para los trabajadores, pero hay algunos afortunados que gozan de ciertos días no laborables en el calendario.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esto le permitirá a muchos poder gozar de un fin de semana largo, ya que hay varias zonas de la provincia de Buenos Aires que tendrán el lunes 8 de septiembre con un importante hecho este día. Así, le dará la oportunidad de descansar a un importante grupo de personas.

Feriados Descanso En un mes con pocos feriados, algunos podrán tener un fin de semana largo en septiembre.

A qué se debe el feriado el 8 de septiembre de 2025 Los feriados tienen distintos motivos pero todos afectan a la provincia de Buenos Aires. En San Pedro se trata de un festejo patronal que corresponde al día de la Virgen del Socorro; en Carhué y La Niña también se celebran feriados patronales; mientras que José Benito Casas y Colonia El Toro conmemoran aniversarios de fundación. Estas fechas son oficiales para cada localidad y se rigen por normativas municipales y provinciales.

Quienes viven en estas zonas deben tener en cuenta que el feriado implica la suspensión de actividades públicas, incluyendo escuelas, dependencias municipales y sucursales bancarias, mientras que en el resto de la provincia y del país la actividad se mantiene normal.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Temas Feriados