La medida quedó oficializada mediante la Resolución 313 del Boletín Oficial. Se aplicará para siete clases de productos, entre ellos juguetes y bicis.

El Gobierno actualizó las normas de seguridad de productos de consumo. Así, la medida amplía "la forma de garantizar los requisitos de calidad " para siete clases de productos.

Mediante la Resolución 313 del Boletín Oficial, fue aprobado el "Reglamento Técnico" que establecerá " requisitos y características esenciales " de calidad y seguridad.

Sus fabricantes e importadores "deberán garantizar el cumplimiento de los requisitos y características dispuestos por la presente medida mediante una Declaración Jurada de Conformidad" y un procedimiento de evaluación.

Los distribuidores y comercializadores, sean mayoristas y/o minoristas, "deberán contar con una copia simple de la declaración jurada de conformidad, en formato papel o digital, para ser exhibida cuando se lo requiera".

Además, se facultó a la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos, dentro de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, a "modificar el presente reglamento" en base a los productos alcanzados y a "dictar las normas complementarias y/o aclaratorias necesarias a fin de tornar operativas las previsiones dispuestas en la presente resolución".



Así, dicha Secretaría dispuso que "cualquier organismo técnico nacional o extranjero acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación o por otros organismos de acreditación homologados en acuerdos multilaterales podrán realizar informes de ensayo de productos o emitir certificados".

Juguetes juguetería.jpg Pexels

Qué explicó el Gobierno sobre la Resolución 313

De acuerdo con el comunicado oficial de la cartera de Luis Caputo, "hasta ahora, se exigía duplicar en el país ensayos, certificaciones y controles ya realizados en el exterior".



Además, tanto los fabricantes como importadores "debían realizar trámites administrativos que generaban demoras y costos tanto para ellos como para la administración pública".

La Resolución permitiría, entonces, "actualizar requisitos normativos que en algunos casos databan de más de 20 años, incorporando otras normas técnicas internacionales utilizadas y reconocidas mundialmente".



Entre ellas menciona las normas ISO, EN (Norma Europea) y ASTM, además de las normas IRAM y NM (Norma MERCOSUR), utilizadas en la Argentina.

De esta manera, quedarían eliminados "más de 12 mil trámites burocráticos por año y reduce costos innecesarios, lo que impulsa una mayor oferta de productos y fomenta la competencia".