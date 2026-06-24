¿Se termina el amateurismo?: el COI otorgará "becas" de u$s10 mil a todos los deportistas olímpicos

El organismo considera este apoyo como una recompensa debido a los sacrificios que cada atleta realiza para alcanzar la máxima justa. Pretende arrebatar todo el poder a las Federaciones Internacionales para modernizar los Juegos.

Por primera vez en la historia, todos los atletas que participen en los Juegos Olímpicos podrán solicitar una nueva beca de 10 000 dólares, anunció el presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional, Pau Gasol.

Edición tras edición los Juegos Olímpicos van perdiendo su verdadera esencia amateur que radica en la concepción idealista de que el deporte debe practicarse exclusivamente por pasión, honor y desarrollo personal, rechazando el lucro o el profesionalismo.

En la actualidad, en deportes como el tenis, el fútbol, el básquetbol, el ciclismo, el boxeo, el golf, el rugby 7 y el hockey todos son atletas rentados.

De a poco se va poniendo fin al romanticismo que ha abanderado durante 130 años a los Juegos Olímpicos y que quedó reflejado en París 2024, cuando el atletismo dio premio en metálico a sus medallistas.

Para combatir todo esto, el Comité Olímpico Internacional (COI) en la primera jornada de la 146 sesión de la Asamblea Olímpica, celebrada en Lausana, Suiza, hizo un anuncio histórico. Se comprometió a pagar más de u$s100 millones directamente a los deportistas, al crear un fondo para subvenciones de u$s10.000 a las que podrán postularse después de competir en unos Juegos de Verano o unos Juegos de Invierno.

Se disfrazó como beca y se recalcó que no era un premio, pero lo cierto es que desde los Juegos de Milán-Cortina, todos los participantes en los Juegos Olímpicos reciben u$s10.000 dólares.

En su momento surgieron críticas que destacaban que el COI ganaba cerca de u$s1.000 millones por cada edición de verano. Ahora repartirá más de u$s140 millones entre sus deportistas, quedando excluidos los que den positivo o los que vulneren la carta olímpica. "Es un tema que se venía debatiendo desde hace tiempo", dijo la presidenta del COI Kirsty Coventry.

La nueva ayuda forma parte del programa estratégico denominado "Fit for the Future Olympian Grant", una iniciativa diseñada para ofrecer nuevas herramientas de apoyo a los deportistas en sus proyectos deportivos de largo plazo o en su preparación para la vida profesional después de la competición.

De acuerdo con las estimaciones del organismo, alrededor de 14.000 atletas olímpicos podrán optar a la subvención de u$s10.000 en cada ciclo olímpico, siempre que hayan participado oficialmente en los Juegos.

La beca será administrada a través de los Comités Olímpicos Nacionales y no afectará otros programas de financiamiento que actualmente reciben los deportistas, federaciones internacionales, organizadores de los Juegos o los programas de Solidaridad Olímpica.

El COI informó que actualmente trabaja en los mecanismos de solicitud y adjudicación de la beca, con la meta de abrir las inscripciones a finales de este año y comenzar los primeros desembolsos durante 2027.

El exbasquetbolista español Pau Gasol, cada día más líder en el movimiento olímpico desde su figura de presidente de la comisión de deportistas, señaló: "Esta subvención estará disponible para todos los deportistas olímpicos. No solo para los medallistas. No solo para los atletas de determinados países. Para todos los deportistas olímpicos. Porque, aunque el recorrido de cada atleta es diferente, todos los atletas olímpicos han hecho sacrificios para llegar al escenario olímpico".

"Años de dedicación. Años de duro trabajo. Años de creer en un sueño. No se trata de un premio en metálico. Se trata de reconocer el camino recorrido y el compromiso que se necesita para convertirse en un deportista olímpico", agregó.

"No es una prima por participación", insistió Gasol, en línea con el contundente rechazo de la Presidenta del COI Kirsty Coventry quien manifestó hacia esa posibilidad durante una entrevista el pasado 22 de mayo que provocó numerosas críticas.

Ante los micrófonos de la radio neerlandesa Sport Nation, la siete veces medallista olímpica en natación declaró que ella "no creía en el hecho de pagar a los deportistas en los Juegos Olímpicos", y que prefería "ayudarlos en su recorrido para convertirse en deportistas olímpicos".

COI PESIDENTE El Comité Olímpico Internacional, bajo la presidencia de Kirsty Coventry, creará una beca de u$s10.000 para los participantes en Juegos Olímpicos. @COI

La reacción de algunos deportistas

Entre las reacciones de los deportistas, el exnadador sudafricano Roland Schoeman lanzó una petición para la dimisión de la patrona y de toda la comisión ejecutiva. "El COI genera miles de millones y ese valor viene de los deportistas. Es hora de rendir cuentas", escribió.

Por su parte, el nadador australiano Cameron McEvoy propuso en Instagram que el COI diera u$s100.000 por una medalla de oro, u$s60.000 por una de plata, u$s25.000 por el bronce y u$s10.000 por la mera participación en los Juegos.

Otras medidas que tomará el COI

También en el proceso de selección de futuras sedes olímpicas habrá cambios. Se admitirán candidaturas hasta 2027. En ese momento se elaborará una lista y será el Comité Ejecutivo el que trabaje en el filtro hasta reducir las finalistas a un número muy reducido, que serán las que vote la Asamblea en 2029 de cara a la elección de la sede de 2036, edición para la que ya han mostrado su deseo India y Qatar. Se aplicará un sistema de tres etapas: diálogo con interesados, evaluación de candidatos y elección de uno o varios “preferidos” antes de la votación final.

Además, se anunció que no habrá más apariciones fugaces de deportes en el programa olímpico como ocurrió en Tokio 2020 con el karate y París 2024 con el breaking. A partir de ahora permanecerán al menos en dos ediciones, empezando a partir de los Juegos de Brisbane 2032, por lo que no afectará a los que incorporará para 2028 Los Ángeles, a saber, flag football, squash, lacrosse, béisbol (softball) y cricket.

Será la última edición que se introduzcan cinco deportes, pues no se aceptarán desde entonces más de cuatro. "El programa de Brisbane lo podremos anunciar como muy tarde a comienzos de 2027", avisó Karl Stoss, presidente del programa olímpico para los Juegos de 2032.