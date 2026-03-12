La ANAC aprobó un nuevo protocolo para organizar festivales aéreos en la Argentina

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 147/2026. El objetivo es simplificar el procedimiento de autorización y definir qué eventos quedan fuera de la reglamentación.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó un nuevo procedimiento para la organización de festivales aéreos en la Argentina y dejó sin efecto la normativa vigente desde 2025. La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 147/2026 , publicada en el Boletín Oficial .

La norma establece un esquema actualizado para autorizar este tipo de eventos y fija que los jefes y encargados de aeródromo estarán facultados para recibir la documentación y verificar el cumplimiento de los requisitos previos a la realización de los festivales.

El procedimiento incluye la presentación de una declaración jurada obligatoria , cuyo modelo fue incorporado como anexo de la resolución, con el objetivo de garantizar que los organizadores cumplan con las obligaciones establecidas por la autoridad aeronáutica.

Al mismo tiempo, la normativa aclara qué actividades no serán consideradas festivales aéreos y, por lo tanto, quedarán fuera de esta regulación. Entre ellas figuran encuentros privados de pilotos, propietarios de aeronaves, empresarios o coleccionistas que no incluyan convocatoria pública ni exhibiciones de vuelo.

Tampoco estarán alcanzadas por el nuevo protocolo las exposiciones estáticas de aeronaves, las demostraciones técnicas de carácter comercial, las competencias aerodeportivas nacionales e internacionales ni los eventos institucionales organizados por organismos públicos . En este último caso, la exclusión alcanza a actividades realizadas por las Fuerzas Armadas y de Seguridad cuando tengan fines operativos, institucionales o informativos y no estén orientadas a ofrecer un espectáculo recreativo.

La resolución también deja fuera del alcance de la reglamentación las jornadas de capacitación, talleres de instrucción y encuentros formativos organizados por la autoridad aeronáutica, instituciones académicas o Centros de Instrucción de Aviación Civil, siempre que no impliquen la convocatoria de público como espectadores.

El texto oficial aclara además que las operaciones con aeronaves pilotadas a distancia continuarán regidas por sus regulaciones específicas, mientras que los trámites en curso deberán adecuarse al nuevo procedimiento establecido por la ANAC.

Asimismo, se instruyó a la Unidad de Planificación y Control de Gestión de la ANAC para que difunda internamente la medida y la incorpore tanto al archivo central como al sitio web del organismo.

Desde el organismo explicaron que la modificación responde a la necesidad de implementar un procedimiento más ágil y simplificado para autorizar festivales aéreos, en línea con la política de modernización administrativa impulsada por el Gobierno. Según la resolución, el objetivo es evitar demoras burocráticas y permitir que aeroclubes y entidades organizadoras desarrollen estos eventos dentro de un marco de seguridad jurídica y cumplimiento de las normas de seguridad operacional.

Los cambios se producen luego de una serie de actualizaciones en el sistema aeronáutico. A fines de enero, el Gobierno transfirió funciones operativas a los administradores de aeródromos mediante las Resoluciones 54/2026 y 55/2026, que modificaron las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC).

Los porteños disfrutaron de un festival aéreo sobre la 9 de Julio (foto 7)

Entre esas atribuciones se incluyeron servicios de dirección y seguridad operacional en plataforma, emisión de credenciales vehiculares, permisos de conducción en áreas de movimiento, el servicio Follow-Me y el control de vehículos dentro del aeródromo.

La normativa también estableció que los explotadores aeroportuarios, como Aeropuertos Argentina y London Supply, deberán informar de forma directa al Servicio de Información Aeronáutica (AIS) sobre las condiciones de los aeródromos, sin necesidad de intervención previa del jefe de aeródromo.

Además, se introdujeron cambios en los requisitos vinculados a los Planes de Emergencia de Aeródromo (PEA). En ese marco, los aeródromos públicos controlados deberán contar con un plan aprobado por la ANAC, mientras que los aeródromos de menor complejidad -como los públicos no controlados y los privados- deberán disponer de un Plan de Respuesta ante Emergencias coordinado con los recursos locales, sin necesidad de aprobación previa del organismo.