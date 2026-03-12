¿Modificaciones en el monotributo? Las escalas y topes de ARCA para marzo 2026 + Seguir en









Los valores se actualizaron un 14,28% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al segundo semestre de 2025.

ARCA confirmó las categorías actualizadas en base a la facturación y sus respectivos impuestos a pagar. M1

En los últimos días, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció nuevas modificaciones para quienes están dentro del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, conocidos como monotributistas.

El organismo fiscal confirmó las escalas actualizadas en base a la facturación, y sus respectivos impuestos a pagar en marzo 2026. En este sentido, los valores aumentarán un 14,28%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al segundo semestre de 2025 (julio-agosto). A continuación, conocé los detalles.

impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip Depositphotos Escalas vigentes del monotributo en marzo 2026 ARCA determinó que las escalas fueron modificadas en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al segundo semestre de 2025 (julio-agosto). El dato fue del 14,28%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).

Categoría A : $ 10.277.988,13

: $ 10.277.988,13 Categoría B : $ 15.058.447,71

: $ 15.058.447,71 Categoría C : $ 21.113.696,52

: $ 21.113.696,52 Categoría D : $ 26.212.853,42

: $ 26.212.853,42 Categoría E : $ 30.833.964,37

: $ 30.833.964,37 Categoría F : $ 38.642.048,36

: $ 38.642.048,36 Categoría G : $ 46.211.109,37

: $ 46.211.109,37 Categoría H : $ 70.113.407,33

: $ 70.113.407,33 Categoría I : $ 78.479.211,62

: $ 78.479.211,62 Categoría J : $ 89.872.640,30

: $ 89.872.640,30 Categoría K: $ 108.357.084,05 ARCA ARCA: cuánto tengo que pagar de monotributo según mi categoría El valor que debe abonar cada una de las categorías incluye el impuesto integrado, el aporte al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y la obra social. Estos son los aranceles que deberán pagar los contribuyentes:

Categoría A Impuesto integrado: $4.780,46

Aporte previsional: $15.616,17

Obra social: $21.990,11

Total: $42.386,74 Categoría B Impuesto integrado: $9.082,88

Aporte previsional: $17.177,79

Obra social: $21.990,11

Total: $48.250,78 Categoría C Impuesto integrado: $15.616,17 (servicios) o $14.341,38 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $18.895,57

Obra social: $21.990,11

Total: $56.501,85 (servicios) o $55.227,06 (comercio de bienes) Categoría D Impuesto integrado: $25.495,79 (servicios) o $23.742,95 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $20.785,13

Obra social: $26.133,18

Total: $72.414,10 (servicios) o $70.661,26 (comercio de bienes) Categoría E Impuesto integrado: $47.804,60 (servicios) o $37.924,98 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $22.863,64

Obra social: $31.869,73

Total: $102.537,97 (servicios) o $92.658,35 (comercio de bienes) Categoría F Impuesto integrado: $67.245,13 (servicios) o $49.398,08 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $25.150,00

Obra social: $36.650,19

Total: $129.045,32 (servicios) o $111.198,27 (comercio de bienes) Categoría G Impuesto integrado: $122.379,76 (servicios) o $61.189,87 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $35.210,00

Obra social: $39.518,47

Total: $197.108,23 (servicios) o $135.918,34 (comercio de bienes) Categoría H Impuesto integrado: $350.567,04 (servicios) o $175.283,51 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $49.294,00

Obra social: $47.485,89

Total: $447.346,93 (servicios) o $272.063,40 (comercio de bienes) Categoría I Impuesto integrado: $697.150,35 (servicios) o $278.860,14 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $69.011,60

Obra social: $58.640,31

Total: $824.802,26 (servicios) o $406.512,05 (comercio de bienes) Categoría J Impuesto integrado: $836.580,42 (servicios) o $334.632,18 (bienes)

Aporte previsional: $96.616,24

Obra social: $65.810,99

Total: $999.007,65 (servicios) o $497.059,41 (bienes) Categoría K Impuesto integrado: $1.171.212,59 (servicios) o $390.404,20 (bienes)

Aporte previsional: $135.262,74

Obra social: $75.212,57

Total: $1.381.687,90 (servicios) o $600.879,51 (bienes)

