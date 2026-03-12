Descanso inesperado: sorprenden con un nuevo feriado en Buenos Aires para marzo 2026 + Seguir en









Tras la vuelta a clases, una comunidad bonaerense contará con una jornada especial y sorpresiva en el tercer mes del año.

En marzo llega un feriado muy importante para una localidad bonaerense. Freepik

Para una localidad bonaerense, se avecina un feriado que modificará la rutina de sus habitantes. Esta jornada se da en medio de una fecha especial que busca celebrar el pasado y el crecimiento que vivió la comunidad hasta el día de hoy.

La localidad se encuentra en Punta Indio, donde la jornada no laborable afectará los servicios esenciales y el comercio. Por eso, para los vecinos y vecinas de este lugar, es importante conocer cuándo se llevará a cabo el evento y cuáles son las instituciones que permanecerán cerradas por este aniversario fundacional.

Fin de semana largo feriados Freepik El próximo 18 de marzo, una localidad bonaerense celebrará su aniversario fundacional. Freepik Por qué es feriado del 18 de marzo de 2026 El miércoles 18 de marzo de 2026 se celebra el aniversario fundacional de Verónica, una localidad ubicada en el partido de Punta Indio. Por ese motivo, la jornada se declara no laborable dentro del distrito. El aniversario recuerda el nacimiento del pueblo y su desarrollo a lo largo de los años.

Durante ese día, muchas familias aprovechan la fecha para reunirse con sus seres queridos, ya que suelen realizarse actos oficiales, encuentros culturales y celebraciones organizadas por las instituciones de la zona.

Cabe recalcar que el feriado solo rige dentro del partido de Punta Indio. La medida alcanza principalmente a organismos públicos y entidades financieras. Las oficinas estatales y la sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires permanecen cerradas durante el día. De todas formas, en el sector privado la situación puede variar.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles 2026 Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

