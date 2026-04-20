El Gobierno oficializó una medida para reforzar el control dentro de las cárceles federales: a través del Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional autorizó la instalación de sistemas para detectar y bloquear celulares en establecimientos penitenciarios.
El Gobierno autorizó el bloqueo de celulares en cárceles federales para frenar delitos
Buscan impedir que presos coordinen maniobras ilícitas mediante dispositivos móviles dentro de los penales.
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La decisión se formalizó mediante la Resolución 336/2026, que habilita al Servicio Penitenciario Federal a implementar dispositivos de detección y bloqueo de IMEI/IMSI, con el objetivo de “impedir el uso indebido de equipos de comunicación móvil” dentro de las unidades.
Según se detalla en la norma, la medida apunta a evitar que organizaciones criminales operen desde las cárceles, ya que el uso de celulares permite “planificar y coordinar maniobras ilícitas” desde el interior de los penales.
El esquema prevé la instalación de tecnología específica para identificar dispositivos activos en zonas restringidas y avanzar con su bloqueo a través de las empresas de telecomunicaciones .
Además, se instruyó a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información, dependiente de la Secretaría de Coordinación Administrativa, a gestionar la compra, instalación y mantenimiento de estos sistemas, garantizando que no afecten áreas externas a los establecimientos.
La resolución también aprueba un manual de procedimiento que establece los pasos para la detección, solicitud y ejecución del bloqueo. Entre otros puntos, se fija que las compañías deberán confirmar la inhabilitación de los dispositivos en un plazo máximo de 48 horas .
La implementación y supervisión estará a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, en coordinación con el Servicio Penitenciario Federal y las empresas del sector.
La medida se enmarca en la normativa vigente que prohíbe el uso de teléfonos móviles en cárceles y busca reforzar las estrategias de prevención y control intramuros para proteger la seguridad pública.
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