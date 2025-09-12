Axel Kicillof retoma la campaña y encara gira con candidatos nacionales

Tras la contundente victoria electoral del domingo en los comicios bonaerenses el gobernador Axel Kicillof retomó la campaña electoral y tiene previsto en los próximos días encabezar un raid de actividades con intendentes y candidatos.

Tras tres días sin agenda oficial, en los que brindó entrevistas en medios de comunicación, y recibió las felicitaciones de gobernadores, presidentes de América Latina e incluso del propio Gobierno -el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le envió un saludo protocolar-, el mandatario provincial recorrió el jueves las comunas de General Paz y Pila , distritos de la Quinta sección electoral donde, si bien el peronismo ganó en los niveles locales, no se llevó un triunfo a nivel seccional.

Si bien ya se mostró con ellos en distintas actividades, en el ámbito bonaerense confirmaron a este medio que habrá más presencia de los candidatos de la lista nacional que encabeza Jorge Taiana y que acompañan en los lugares más destacados la renovadora Jimena López y el dirigente social Juan Grabois .

Este viernes, el gobernador pisó General San Martín, en donde encabezó la inauguración de una escuela junto al intendente Fernando Moreira, y el propio Taiana.

En tanto, para la semana que viene, el ministro de Trabajo Walter Correa está organizando una actividad con las centrales obreras y los candidatos que tienen en la lista. Por estos días se están coordinando agendas.

El análisis de Axel Kicillof sobre las elecciones bonaerenses

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó esta semana durante varias entrevistas el contundente triunfo que obtuvo el peronismo en las elecciones legislativas bonaerenses del domingo, en las que se impuso en seis de las ocho secciones electorales.

El mandatario aseguró que los resultados expresan un mensaje claro contra la administración nacional: “Fue un llamado de atención de todos los sectores que han sido agredidos por Milei. No dejó sector por agredir”. En ese sentido, sostuvo que el resultado electoral fue “ponerle un parate a toda esa tendencia autoritaria" que muestra el gobierno.

El mandatario provincial remarcó la diferencia entre la gestión provincial y la nacional: “En la provincia de Buenos Aires estamos haciendo un gobierno que es la contracara del gobierno de Milei”. Además, añadió: “Milei dijo que iba a pintar a la provincia de violeta y eso no fue lo que reflejaron las urnas”.

También detalló que los comicios dejaron “tres mensajes: repudio a Javier Milei, apoyo a la Provincia y a los intendentes, y un llamado a ir construyendo una alternativa”. Subrayó la responsabilidad de los dirigentes: “Tenemos que tener, así como hubo madurez en tener una sola boleta, la responsabilidad muy grande de construir una alternativa frente a lo que se viene”.

Además, advirtió sobre la responsabilidad que implica el momento político: “Es un momento delicado que hay que actuar con responsabilidad y que el primero que tiene que actuar con responsabilidad, sensatez y con racionalidad, es el presidente Milei, que le puso este valor a la elección”.