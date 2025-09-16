SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

16 de septiembre 2025 - 09:20

La provincia de Buenos Aires implementará un programa de vasectomía sin bisturí en hospitales públicos

El Ministerio de Salud bonaerense firmó un convenio con la ONG World Vasectomy Day para capacitar profesionales y ofrecer el servicio en ocho establecimientos estratégicos de la provincia.

El Ministerio de Salud bonaerense firmó un convenio con World Vasectomy Day para capacitar a médicos en vasectomía sin bisturí.

El Ministerio de Salud bonaerense firmó un convenio con World Vasectomy Day para capacitar a médicos en vasectomía sin bisturí.

El acuerdo, publicado este martes en el Boletín Oficial bonaerense, establece la capacitación de equipos médicos provinciales con entrenadores internacionales de la red WVD, además de la provisión de manuales, insumos, equipamiento e instrumentos necesarios para el servicio.

Objetivos y duración del programa

El proyecto tendrá una duración inicial de tres años y prevé la puesta en marcha de servicios sostenibles de vasectomía en ocho hospitales públicos de la provincia, con el objetivo de promover la corresponsabilidad en los cuidados, reducir embarazos no planificados y contribuir a la disminución de la mortalidad materna.

En los fundamentos de la medida se establece que se busca promover "masculinidades positivas y el cuidado equitativo de la salud reproductiva de toda la población de la Provincia de Buenos Aires", así como "contribuir al fortalecimiento e integración del sistema de salud, promoviendo la revisión crítica de sus prácticas, para favorecer las transformaciones en los vínculos entre los equipos de salud y la comunidad".

El proyecto tendrá una duración inicial de tres años e implementará servicios sostenibles en ocho hospitales públicos.

El proyecto tendrá una duración inicial de tres años e implementará servicios sostenibles en ocho hospitales públicos.

Acceso equitativo y fortalecimiento del personal de salud

A la vez, se indica que entre sus objetivos se encuentran "garantizar el acceso equitativo de los varones a servicios de salud sexual y salud reproductiva, ofrecer asistencia técnica a los equipos de salud para el fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y competencias del personal de salud en la prestación de servicios orientados a las masculinidades, contribuir a la disminución de las tasas de embarazo no planificados y a la reducción de la tasa de mortalidad materna".

La resolución, firmada por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, también invita a los equipos de salud a revisar sus prácticas en clave de equidad, incorporando a los varones como protagonistas en la construcción de nuevas masculinidades y en el cuidado integral de la salud reproductiva.

