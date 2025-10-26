El Gobierno decretó feriado el 27 de octubre en Buenos Aires: a qué se debe







Tras no contar con más feriados a nivel nacional, octubre se termina con una gran sorpresa que beneficiará a muchos.

Octubre, un mes con pocos feriados, trae un día extra de descanso para muchos afortunados. Freepik

Octubre llega a su fin, un mes que, si bien no está cargado de feriados, tuvo un día que le sirvió a todo el país para tener un más que merecido descanso. Aunque a nivel nacional no cuenta con muchas fechas que traigan consigo un asueto, habrá una gran sorpresa para muchos.

El lunes 27 de octubre será un día no laborable, lo cual también brindará un fin de semana largo para quienes se vean afectados por esto. Si bien no será para todos, son varios los que serán beneficiados.

Feriados Descanso Octubre se terminará con un día extra que se suma al calendario de feriados. Freepik Por qué es feriado el 27 de octubre de 2025 Si bien no formará parte del calendario de feriados a nivel nacional, si afectará a partidos y localidades de la Provincia de Buenos Aires. Marcos Paz y Alberti celebrarán su aniversario fundacional. En la misma línea, la localidad de Nueve de Julio de su partido homónimo también festejará su fundación.

De esta manera, no habrá actividades a nivel público, aunque ya de antemano muchas escuelas no iban a tener clases este lunes 27 de octubre debido a que los establecimientos serán utilizados para las elecciones legislativas que se realizarán en el país. En cuanto al sector privado, deberán esperar la decisión que tomen sus empleadores.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

