Fin de semana largo en septiembre ideal para descansar: quiénes podrán aprovechar de este sorpresivo feriado

Septiembre trae nuevos feriados en Buenos Aires y algunas localidades tendrán la suerte de disfrutar un fin de semana extra largo.

Vecinos de Baigorrita celebrarán su aniversario con actividades culturales y un feriado que convierte el viernes 12 de septiembre en día no laborable. Depositphotos

Septiembre se convirtió en el nuevo mes favorito de quienes están atentos al calendario de feriados. Y no es para menos: con solo mirar el almanaque, ya se puede planear una escapada exprés, un descanso merecido o simplemente, un respiro de la rutina.

Este mes trae una oportunidad inesperada para quienes viven en ciertas zonas de la Provincia de Buenos Aires. Un feriado local cae nada menos que un viernes, justo antes del fin de semana, y ofrece el combo perfecto: clima primaveral, días libres y chances de desconectar.

feriados abril mayo.jpg Varios municipios bonaerenses se suman al calendario de feriados con celebraciones locales que permiten extender el descanso semanal.

A qué se debe el feriado del 12 de septiembre de 2025 El viernes 12 de septiembre será una jornada especial para los vecinos de Baigorrita, una localidad del partido de General Viamonte, ya que celebran un nuevo aniversario fundacional. Este feriado local les da la posibilidad de disfrutar un descanso largo que muchos otros bonaerenses envidiarán.

Estos días no laborables están previstos por normativa provincial y tienen impacto directo en la vida cotidiana: oficinas cerradas, clases suspendidas y planes al aire libre que florecen en plena semana laboral. El dato es clave para quienes buscan planear escapadas sin salir de la provincia.

Además del descanso, la fecha tiene una carga simbólica importante para los habitantes de Baigorrita, que organizan actos conmemorativos, desfiles y actividades culturales. Este tipo de celebraciones no solo refuerzan la identidad local, sino que también generan movimiento económico en la región. Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

