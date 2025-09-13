Un descanso necesario: el feriado de septiembre 2025 que seguramente no conocías







El feriado del 16 de septiembre sorprende a una ciudad bonaerense con historia propia y un día libre que no aplica en todo el país.

El feriado de septiembre ofrece una pausa ideal para disfrutar en familia y aprovechar actividades al aire libre.

Septiembre avanza con múltiples celebraciones y cada provincia suma sus propias tradiciones. Entre tantos días especiales aparece un feriado poco conocido que impacta de lleno en la rutina laboral y escolar. No se trata de un feriado nacional, sino de un descanso exclusivo para dos localidades bonaerenses con motivo histórico.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este tipo de fechas generan dudas, ya que no todos los trabajadores ni estudiantes acceden al mismo beneficio. Sin embargo, el calendario oficial confirma que el 16 de septiembre de 2025 será un día distinto para quienes residen en un distrito específico de la Provincia de Buenos Aires.

feriados septiembre.jpg Un feriado distinto en septiembre invita a tomarse un respiro y disfrutar de un merecido descanso al aire libre en la provincia.

A qué se debe el feriado del 16 de septiembre de 2025 El próximo feriado del 16 de septiembre corresponde al aniversario fundacional de Laprida y Cacharí ciudades de la Provincia de Buenos Aires que rinde homenaje a sus raíces históricas. Esta fecha no tiene alcance nacional, pero representa una jornada de orgullo y memoria para los habitantes de la región.

De acuerdo con el cronograma oficial de feriados locales 2025, ese día ambas ciudades conmemoran su fundación y suspende la actividad administrativa, educativa y bancaria. Esto significa que la pausa laboral se aplica únicamente en ese partido bonaerense, sin impacto en el resto del país.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Temas Feriados