Sin feriados: ¿cuál es el mes que no tendrá ningún descanso extra este 2025?

Entre tantos feriados repartidos en el año, un mes quedó fuera del radar y obligará a cumplir la rutina completa sin un solo día de descanso.

Septiembre no ofrece feriados en el calendario 2025 y se consolida como el único mes sin descanso extra para millones de argentinos.

Cuando se revisa el calendario de feriados, muchos cruzan los dedos esperando ese ansiado fin de semana largo. Algunos meses ofrecen varias oportunidades para descansar, mientras que otros decepcionan por completo.

En el conteo final del 2025, hay un mes que quedó al margen de los días libres y que ya provoca quejas en redes sociales . La rutina se impone sin pausas ni respiros durante esas cuatro semanas.

Aunque el 2025 trajo varios feriados para cortar la semana, hay un mes que se queda sin pausas y ya genera malestar entre trabajadores y estudiantes.

Septiembre se convirtió en el único mes del año sin ningún tipo de feriado nacional en Argentina. A diferencia de otros momentos del año, no aparece ni un solo día de descanso en el calendario oficial. Todo indica que habrá que trabajar de corrido.

Este dato no pasó desapercibido. Muchos usuarios en redes sociales expresaron su frustración al ver que septiembre quedó “en blanco”. En especial porque los meses previos y posteriores sí incluyen al menos un día libre.

A lo largo de 2025, los argentinos contaron con más de 15 días no laborables, entre feriados inamovibles, trasladables y puentes turísticos. Sin embargo, septiembre rompe la racha y se perfila como el mes más largo en sensación térmica laboral.

Desde el Ministerio del Interior ya se difundió la grilla oficial y no hay margen para sorpresas. El noveno mes del año mantiene su racha de años anteriores y vuelve a ubicarse como el más estricto en términos de pausas laborales.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles de 2025

Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2025